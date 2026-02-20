La nueva edición de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico llega a Santiago del 10 al 15 de marzo MICE

La Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE) ya tiene fecha de celebración en Santiago de Compostela. Del 10 al 15 de marzo se podrá disfrutar del festival que esta nueva edición viene marcada por la incorporación del colectivo Memoria e Cinema a la dirección y por la presentación de una nueva imagen gráfica.

A lo largo de dos décadas, Ana Estévez lideró este proyecto avalado por casi 800 cineastas y profesionales del cine y más de 20.000 espectadores. Durante este tiempo, la MICE sirvió de plataforma para nuevos creadores, acompañándolos en la consolidación de su trayectoria profesional a lo largo de sucesivas ediciones.

Cartel de la nueva edición de MICE 2026 MICE

Esta voluntad se refleja también en la renovación de la directiva, que se construye desde una relación continuada con el propio festival. En los últimos años, integrantes de Memoria e Cinema colaboraron con la anterior dirección, encabezada por la propia Estévez, en distintos ámbitos del festival, especialmente en la programación de retrospectivas y focos monográficos, como los dedicados a Cecilia Magini, Carolina Astudillo o Laila Pakalnina, así como en otros trabajos de equipo organizativo.

La MICE es, sin duda, un festival singular en el panorama gallego y uno de los pocos del país centrados específicamente en el cine etnográfico y la antropología visual.

El festival mantiene un firme compromiso con una programación internacional que entiende el audiovisual como una práctica artística, cultural y también de pensamiento, atenta a la diversidad social y cultural, a la memoria colectiva y a los modos de vida contemporáneos.

Este enfoque se traduce en la apuesta por expandir y visibilizar un cine que explora historias humanas, que conecta a las personas con sus raíces y con los de otros pueblos, y que, al mismo tiempo, funciona como herramienta para preservar y transmitir tradiciones.

Según un comunicado del propio festival, la incorporación de Memoria e Cinema a la dirección responde a la voluntad de reforzar esta línea desde una perspectiva más contemporánea, ampliando los diálogos del festival con el presente sin modificar sus fundamentos editoriales.

El colectivo está formado por cineastas que trabajan alrededor de la memoria, la historia y el patrimonio a través del audiovisual y de otras prácticas artísticas, con una trayectoria que dialoga de forma directa con los ejes centrales de la MICE.

Renovación de la imagen gráfica

La renovación de la dirección viene acompañada también de un nuevo concepto para la imagen gráfica del festival.

En esta 21ª edición contaron con el estudio compostelano Novagarda apostando por una idea central: el registro de la imagen real como materia viva y en transformación.

La disposición tipográfica, con la repetición expandida de "MICE" a lo largo de la superficie, sugiere encuentro, tránsito y conexión.

El cine etnográfico en la MICE funciona como un espacio de creación e innovación en el que la antropología sirve de método para pensar el presente.

Las obras parten de la observación de la realidad para experimentar con la forma y con el lenguaje cinematográfico, abriendo nuevas maneras de mirar los territorios y las relaciones sociales contemporáneas.

A lo largo de las próximas semanas, el festival dará a conocer los detalles de la programación de esta edición, así como las actividades paralelas y las propuestas dirigidas tanto al público general como a los profesionales del sector.