Tiene 8 nominaciones a los Goya y está en streaming: la película protagonizada por Mario Casas que tienes que ver

El próximo sábado 28 de febrero se celebrará la 40.ª edición de los Premios Goya en Barcelona, donde se darán a conocer los ganadores de la prestigiosa estatuilla. Este año, la ceremonia estará marcada por la amplia presencia gallega, destacando la película Sirât, de Oliver Laxe, que acumula 11 nominaciones.

Sin embargo, hay otros filmes que también destacan por su número de candidaturas. Uno de ellos es La cena, protagonizada por el gallego Mario Casas y Alberto San Juan, que ha conseguido un total de 8 nominaciones. Si no tuviste la oportunidad de verla en el cine, todavía estás a tiempo antes de la gala, ya que se ha incluido en el catálogo de Movistar+.

Comedia protagonizada por Mario Casas

Mario Casas y Alberto San Juan en 'La cena' RTVE

La cena es una película de comedia dirigida por Manuel Gómez Pereira y con guion coescrito por Joaquín Oristrell y Yolanda García Serrano. Está basada en la obra de teatro La cena de los generales (2008) de José Luis Alonso de Santos. Actualmente está disponible en Movistar+.

En la España recién salida de la Guerra Civil, un encargo inesperado del mismísimo Francisco Franco pone en marcha una maquinaria tan delicada como peligrosa: preparar el banquete de celebración para el nuevo régimen en el Hotel Palace.

Un joven teniente obsesionado con cumplir órdenes, un maître perfeccionista que se juega mucho más que su reputación y un grupo de prisioneros republicanos con talento extraordinario entre fogones deberán colaborar para que la cena sea impecable.

Durante la cena parece que todo va de maravilla, pero entre fogones se cocina algo más que gastronomía que acabará con la tranquilidad y la celebración. Todo ello en una película cómica en la que la ironía es su punto fuerte.

Nominada a 8 premios Goya en la 40ª edición:

Mejor película: Cristóbal García, Lina Badenes, Roberto Butragueño

Mejor guion adaptado: Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira, Yolanda García Serrano

Mejor canción original: Y mientras tanto, canto - Compositores: Víctor Manuel

Mejor actriz revelación: Nora Hernández

Mejor actor protagonista: Alberto San Juan

Mejor actriz de reparto: Elvira Mínguez

Mejor dirección de arte: Koldo Vallés

Mejor diseño de vestuario: Helena Sanchis

Crítica de La cena

La cena ha recibido opiniones mayoritariamente positivas por parte de la crítica profesional: muchos destacan su tono ingenioso, mezcla de comedia, reflexión histórica y el excelente trabajo del reparto, especialmente del gallego Mario Casas y de Alberto San Juan.

La película recuerda a las comedias españolas clásicas al estilo de Berlanga, con un correcto equilibrio entre humor, sátira política y retrato de época bien construido. No obstante, algunos señalan que la sátira podría haber ido más allá.

No cabe duda de que La cena es una excelente producción y de ahí sus 8 nominaciones a los Premios Goya. No pierdas la oportunidad de visualizarla en Movistar+.