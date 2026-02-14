De Alfonso Molina a Espacio Coruña, los cines que se apagaron en A Coruña: "Es una tendencia imparable"

Hoy, 14 de febrero, se celebra el día de San Valentin. Pero hoy también se festeja otro amor. El amor por el cine. El segundo sábado del mes de febrero se conmemora el Día del Cine, y este año con la "romántica" coincidencia de caer en el día de los enamorados.

Y enamorados por el cine parece que cada vez hay menos, o eso es lo que se puede entender analizando los datos de asistencia a las salas de cines: cada vez vamos menos al cine. ¿Y cuál es la consecuencia? El cierre de salas.

Hace apenas unas semanas, A Coruña decía adiós a uno de sus cines: los Yelmo de Espacio Coruña apagaban sus proyectores, y lo hacían tan solo unos años después de los cines de Los Rosales. Estos cierres han dejado a la ciudad con solo dos grandes cines en centros comerciales -junto con las salas de proyección en el Forum Metropolitano y el CGAI-. Una cifra que dista, y mucho, de los más de 20 cines con los que llegó a contar la urbe coruñesa en sus buenos tiempos (cinematográficamente hablando).

Alfonso Molina, Goya, Finisterre, París, Monelos… No son calles ni ciudades, sino cines que marcaron época en A Coruña y que hoy solo viven en el recuerdo. Hace ya décadas, los cines llenaban los bajos del centro y no había que desplazarse a centros comerciales para disfrutar de una tarde de película. Se podía pasear por la Marina, los Cantones o la calle Real y entrar directamente a la siguiente sesión. Algo que ahora es completamente impensable. Y que parece, además, difícil que vuelva a suceder.

Desde el Cluster do Audiovisual Galego, su presidente, Alfonso Blanco, califica de "triste" el cierre de salas de cine, pero reconoce que "es una tendencia imparable". Este declive, apunta, comenzó hace ya "bastantes años" cuando el sector dio otro paso, desapareciendo los cines de toda la ciudad y transformándose en multisalas". Un cambio que achaca a las tendencias de consumo que van variando. En la actualidad vivimos en la era de las plataformas digitales.

El cine Alfonso Molina estaba situado en los Mallos, en la calle Ángel Senra.

"Desde la pandemia ha bajado mucho el número de espectadores porque se disparó el consumo de plataformas. Cada vez tenemos televisiones más grandes y cada vez podemos tener mejores sensaciones de visionado en casa", asegura Alfonso, quien hace referencia a los "nuevos hábitos" de consumo de contenido audiovisual. Y es que no solo es que veamos más cine en casa, sino que además cada vez se le presta menor atención: "Estamos viendo una película a la vez que estamos con el teléfono móvil".

Detrás de la bajada de espectadores está también la subida de precio en las entradas de cine, pero no es "el factor determinante". Y es que es un problema "que va más allá de las pantallas". Es un tema de educación. "Necesitamos enseñar a ver audiovisual porque hay una tendencia propiciada por las redes sociales que llevan a un consumo demasiado rápido, de poca reflexión". Por ello, aboga por el desarrollo de charlas y ciclos que acerquen el sector a los más jóvenes. Las políticas públicas también son clave para ayudar a promocionar todo lo que se está haciendo.

La convivencia de salas y plataformas

El verdadero competidor es el sofá y la suscripción. Y para combatirlo, hay que introducir el concepto de "evento": ir al cine como una experiencia social, y no solo como consumo de contenido. Las plataformas "nos han pasado por encima", pero "hay que seguir compitiendo", señala el presidente del Cluster. Y eso pasa por ser "militante" del cine: generar ese hábito. "El cine aporta una experiencia diferente", afirma.

La promoción también juega su papel. Y es que, "si haces buen marketing, las salas se llenan". Aunque en España no se alcanzan presupuestos como los del cine americano, lo cierto es que hay que saber venderse para "resultar más atractivos". Un ejemplo muy reciente ha sido Sirat, indica Alfonso Blanco. "Todo el mundo quiere verla", comenta sobre la película de Óliver Laxe nominada a los Goya y Oscar.

De una veintena de salas a dos grandes multisalas: la historia del cine en A Coruña

A Coruña, pionera del cine español con José Sellier, quien rodó en la ciudad la primera película de España, vive ahora una sangría imparable de cierre de salas que se arrastra desde hace décadas. Los datos así lo avalan, y es que llegó a tener hasta 20 salas de cine. El panorama ahora es muy diferente, y es que tras el reciente cierre de los cines de Espacio Coruña, la urbe se ha quedado con dos grandes cines -en Marineda y en los Cantones Village-. A estas dos grandes multisalas se suma la oferta alternativa del Forum Metropolitano y del CGAI. Pero no es suficiente. "A Coruña tiene espacio para alguna pantalla más", apunta el presidente del Cluster del Audiovisual.

Situado en la calle Padre Sarmiento, que sube desde la avenida de Finisterre hasta el Parque Santa Margarita

Los cines de Espacio Coruña se apagaron el pasado 18 de enero tras 15 años de actividad. El descenso en el número de espectadores estaría detrás de este cierre, según justificó la empresa. Desde el centro comercial ya trabajan en buscar un nuevo operador para dotar al espacio de esta oferta de ocio y cultura.

Y también en enero, pero tres años antes, en 2023, cerraron los cines Yelmo de Los Rosales, uno de los espacios que seguía apostando por cine en versión original. El descenso en el número de espectadores fue de nuevo el motivo del cierre. Un descenso que, como bien apuntan desde el Cluster del Audiovisual, se agudizó con la pandemia.

A estos dos cierres más recientes se suma un amplio listado de salas de cine que a lo largo de las últimas décadas han ido dejando huérfanos a los barrios de A Coruña. Novedades de la Gaiteira, inaugurado en 1921 y clausurado en 1936, fue el primer cine en cerrar en A Coruña. En la época de los años 80 y 90, coincidiendo con el auge de las multisalas, cerraron muchos cines, hoy ya convertidos en otros espacios y con otras funciones.

Estos son los cines que un día albergó la ciudad y que hoy ya solo están en el recuerdo:

Novedades Gaiteira (1921-1936)

(1921-1936) Cine Alfonso Molina (Mallos, c/ Ángel Senra 10): Abrió en 1964, tras ser sala de fiestas, y cerró en 1986.

Cine Savoy (Calle Real, art decó): De 1931 a 1969, hoy otro negocio.

Cine París (Calle Real): Pionero desde 1908 hasta 1999, el más longevo de España en su momento. Convertido en tienda de ropa, hoy es un local de hostelería.

Cine Goya (Orzán, c/ Cordelería): Vanguardia europea desde 1945 hasta 1996.

Cine Ciudad (Ciudad Vieja, Plaza Azcárraga): 1950-1971.

Cine Hércules (c/ San José): 1935-1973.

Cine Monelos (c/ Caballeros): Hasta finales de los 70.

Cine Coruña (c/ Galera 32): 1939-1986, obra de Rodríguez Losada.

Cine Rex (c/ Padre Sarmiento): 1947-1989, antes Santa Margarita.

Cine Avenida (Cantón Grande): Desde 1948 hasta 1997. Hoy es un edificio de Abanca.

Cine Riazor (Rubine): 1965-1998, destruido por incendio en 2002.

Tom y Jerry (c/ San Andrés 115): 1987-1997, proyectó Forrest Gump.

Chaplin (Ronda de Outeiro 28): 1986-2005.

Equitativas (Plaza de Vigo): 1949-2006, hoy Registro Civil.

Teatro Colón : Última proyección en 2002, ahora teatro

Ideal Cinema Gaiteira (1929-1970)

Lux Peruleiro (1947-1970)

Yelmo Los Rosales (1996-2023)

(1996-2023) Yelmo Espacio Coruña: (2009-2026)

El cine Coruña estaba situado en la calle Galera.

A Coruña siempre llevará por bandera ser pionera en el cine. La ciudad que llegó a tener hasta 20 salas de cine, hoy centra su oferta en dos grandes multisalas -los Cantones Cines, con 11 salas; y Marineda City, con 12 salas. La programación del Forum y del CGAI completan la oferta cinematográfica con propuestas alternativas.

Los nuevos hábitos de consumo son, sin duda, la clave para entender que las grandes pantallas se vayan apagando una a una.