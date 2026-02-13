El Teatro Colón de A Coruña acoge en marzo el ciclo "Mulleres de Cine" con motivo del 8 M

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó esta mañana la programación del ciclo de cine "Mulleres de Cine", la primera de las iniciativas organizadas por el Concello con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La propuesta conecta la creación cinematográfica con las reivindicaciones feministas, situando en el centro a mujeres creadoras y referentes de la cultura gallega.

“Queremos que la programación cultural de la ciudad esté alineada con la igualdad y que el 8M no sea solo una fecha en el calendario, sino una oportunidad para reflexionar colectivamente”, señaló Rey durante su intervención. La alcaldesa destacó que el ciclo reúne “cinco voces de cinco mujeres que son referentes en el ámbito cultural, cinco miradas que nos ayudan a repensar quién cuenta las historias y desde dónde se cuentan”.

Durante la presentación, Rey estuvo acompañada por dos figuras destacadas del panorama cultural actual: Laura Seoane y Bea Lema. La alcaldesa subrayó la importancia de abrir espacios que visibilicen el talento femenino y fomenten una programación cultural comprometida con la igualdad.

El ciclo se celebrará a lo largo del mes de marzo en el Teatro Colón y ofrecerá cinco sesiones protagonizadas por cinco mujeres referentes en el ámbito cultural, cinco voces que dialogarán con el público a través del cine. Cada proyección contará con una breve presentación a cargo de las invitadas, que compartirán su mirada sobre la obra seleccionada y su vínculo con el 8M, promoviendo un encuentro en torno a la creación, la identidad y las narrativas femeninas en la pantalla.

Entre las participantes destaca Bea Lema, autora de El cuerpo de Cristo y Premio Nacional de Cómic 2024, galardón otorgado por el Ministerio de Cultura. Su obra, que recientemente dio el salto al audiovisual, será precisamente la encargada de abrir el ciclo.

Programación

7 de marzo: Proyección de O corpo de Cristo (Bea Lema, 2025), con Bea Lema y Candela Sierra de Invitadas

8 de marzo: Proyección de Los pequeños amores (Celia Rico, 2024), con María Vázquez de invitada

12 de marzo: Proyección de Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999), con Aída Tarrío de invitada

22 de marzo: Proyección de La quimera (Alice Rohrwacher. 2023), con Ledicia Costas de invitada

Cada sesión tendrá un precio de 5 euros, con posibilidad de bonificación para distintos colectivos, y las entradas, que ya están disponibles, podrán adquirirse en Ataquilla, en la taquilla de la plaza de Ourense y en el propio teatro los días de la proyección.