Está en Prime Video: la película de éxito protagonizada por Luis Zahera ideal para ver un día de lluvia

Con estos días de lluvia en los que vamos de borrasca en borrasca, nada apetece más que quedarse en el sofá de casa con una manta, un buen bol de palomitas y ver un maratón de series y películas de cualquier estilo. Si eres de esas personas que se pasan más tiempo buscando qué ver que lo que dura la película, te proponemos un acierto seguro: Luis Zahera.

El compostelano es uno de los actores más reconocidos tanto en Galicia, como en toda España, tal y como reflejan sus dos premios Goya a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por El reino y As bestas. El año pasado estrenó una película en cines que superó el millón de euros en taquilla y que, por suerte para los que tengan Prime Video, está disponible en la plataforma.

Acción y suspense con Luis Zahera en Prime Video

Karra Elejalde, Luis Zahera y Jesús Carroza, protagonistas de 'Tierra de nadie' RTVE

Se trata de Tierra de nadie, un thriller de acción y suspense protagonizado por Luis Zahera, Karra Elejalde y Jesús Carroza que se estrenó mundialmente en el Festival de Málaga en marzo de 2025, y luego en todos los cines del país con la distribución de Sony Pictures España. Está dirigida por Albert Pintó y escrita por Fernando Navarro.

En Cádiz, donde el abandono institucional convive con la rabia y el avance del narcotráfico, tres viejos amigos intentan sobrevivir sin traicionarse. Mateo, 'el Gallego' (Luis Zahera), es un guardia civil considerado un héroe, que cree en su trabajo aunque la realidad se lo ponga difícil.

Juan, 'el Arrantzale' (Karra Elejalde), fue pescador hasta que la mala suerte y el paro lo empujaron a convertirse en narcotraficante. Benito, 'el Yeye' (Jesús Carroza), depositario judicial inteligente y resignado que vive en una peligrosa tierra de nadie entre la ley y la delincuencia.

Separados por sus decisiones, pero unidos por una amistad de toda la vida, los tres quedan atrapados cuando un traslado aparentemente rutinario -un yate incautado vinculado a un cártel- se convierte en un verdadero quebradero de cabeza.

La película dura una hora y media y puede verse en Prime Video.

Luis Zahera como guardia civil

Fotograma de 'Tierra de nadie' RTVE

Luis Zahera rompe por fin con el imaginario que lo ha acompañado durante años y se coloca al otro lado de la ley. Esta vez no es narco ni delincuente, sino Guardia Civil. El giro es total: "El mundo al revés", como dijo el propio Zahera entre risas el día que acudió junto a Karra Elejalde a El Hormiguero para presentar la película.

En Tierra de nadie es Karra quien asume el papel de narco. Un cambio de roles que no deja a nadie indiferente y que promete ver a un Luis Zahera muy metido en su papel.