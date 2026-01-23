España se rinde a la doble nominación de Oliver Laxe y corea al unísono: "A por el Oscar, oe"

El director gallego Oliver Laxe visitó ayer 'La Revuelta' tras conocer que su película Sirât ha logrado una doble nominación a los premios Oscar. Laxe y su equipo estarán el próximo 15 de marzo en la gala que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles. David Broncano lo felicitó por el éxito y el público coreó "a por el Oscar, oe", ante un director visiblemente feliz.

Sirât competirá en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Esta última nominación es histórica, ya que por primera vez tres mujeres han sido nominadas al Oscar en esta categoría, responsables del diseño sonoro que recrea la atmósfera de la rave sahariana de la película, rodada en una zona desértica de Teruel.

Equipo de sonido totalmente femenino

Oliver Laxe se mostró convencido al hablar de Sirât, una película que, según explicó, ha ido más allá: "Con Sirât estoy tranquilo porque creo que ha trascendido la categoría de me gusta o no me gusta", afirmó, destacando que es una obra que provoca reacciones intensas y no deja indiferente a nadie.

El director reconoció que la experiencia que propone la película es extrema: "Te mueres cuando ves Sirât, es lo que queríamos". Asumió que ese impacto puede resultar incómodo para algunos espectadores y lo entiende: "Hay gente que le violenta eso", pero para él eso forma parte de su objetivo artístico.

Durante la conversación sobre la película se dio protagonismo al equipo de sonido. El programa presentó a Laia, una de las tres responsables, quien quiso "agradecer a todo el equipo", el trabajo realizado.

Laxe recordó que es la "primera vez en los Oscar que están nominadas tres mujeres en sonido", algo que Broncano celebró destacando que se trata de "un equipo full femenino. Enhorabuena". El público, como no podía ser de otra forma, no se cansó de aplaudir.

En cuanto al éxito en sonido, Oliver Laxe destacó que apostaron por "adaptar el cine a la realidad" y no al revés, recordando que la música sonó sin parar durante los tres días de la rave real que rodaron en Teruel para el inicio de la película.

"Estamos muy contentos, es muy difícil que te nominen"

Sirât, la película de Oliver Laxe producida por El Deseo, de Pedro y Agustín Almodóvar, competirá por el Oscar a Mejor Película Internacional frente a otros cuatro títulos de mucha calidad.

El propio director gallego repasó a sus rivales durante su conversación con David Broncano, destacando la diversidad de temáticas presentes en la categoría.

Entre las candidatas se encuentra la brasileña O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, un filme que Laxe mencionó con humor al señalar el fuerte apoyo que suele recibir el cine nacional por parte de la Academia brasileña. "Hay mogollón de académicos brasileños y son muy nacionalistas, si presentaran un zapato lo votarían todos".

También compite Yek tasadof-e sadeh (), del director Jafar Panahi, presentada por Francia y reciente ganadora de la Palma de Oro en Cannes, un dato que el propio Laxe recordó durante el programa.

La noruega Affeksjonsverdi (), de Joachim Trier.

Completa la lista Sawt Hind Rajab (), de la tunecina Kaouther Ben Hania, una obra centrada en el conflicto de Gaza que ambos coincidieron en calificar como "buena y necesaria".

"Me parece muy sano que haya pelis de la herida intergeneracional", comentó Laxe sobre ella. Broncano, también dio su opinión: "Hay una parte necesaria en que ganase el Oscar por lo que implica esta película".

Oliver Laxe, prosiguió: "Las películas políticas son muy necesarias, pero no hay nada más político que ver un corazón, que tocar un corazón, que rasgar dentro del espectador. Y a lo mejor una peli que es extremadamente poética lo hace".

Oliver Laxe lo tiene claro: "En el arte no hay ganadores ni perdedores. Estar ahí ya es petarla. Hacer una peli de manera honesta, llegar al final, compartirla...", sentenció.