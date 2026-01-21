¿Qué gallegos han sido nominados a los Premios Goya 2026? La lista completa

La 40ª edición de los Premios Goya ultima los preparativos para la gala, que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona, donde se darán a conocer los ganadores de la prestigiosa estatuilla. El pasado martes, la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls fueron los encargados de anunciar a los cinco nominados en cada una de las categorías.

Entre las grandes favoritas destaca Sirât, del director gallego Óliver Laxe, que acumula un total de 11 nominaciones y se posiciona como la segunda película con más opciones de conseguir un galardón. Además, la representación gallega también está presente en las categorías de mejor actor protagonista, mejor actor y actriz de reparto y mejor película de animación.

El talento gallego en los Premios Goya 2026

La 40ª edición de los Premios Goya volverá a contar con una destacada presencia gallega entre sus nominados. El cine hecho en Galicia y los profesionales de la comunidad ocupan un lugar relevante en esta edición, tanto en las principales categorías como en apartados técnicos e interpretativos.

Una de las grandes protagonistas es Sirât, película del cineasta gallego Óliver Laxe, que ha logrado un total de 11 nominaciones. Entre ellas destacan las candidaturas a mejor película, en la que se medirá con La cena, Los domingos, Maspalomas y Sorda.

También, a mejor dirección, categoría en la que Laxe competirá con Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos); Aitor Arregi y José Mari Goenaga (Maspalomas); Carla Simón (Romería); y Albert Serra (Tardes de soledad).

Además, el filme aspira a numerosos puestos técnicos, como mejor guión original, mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección de fotografía, mejor montaje, mejor dirección de arte, mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido y mejores efectos especiales, consolidándose como una de las grandes apuestas de la Academia este año.

La presencia gallega también se extiende al ámbito interpretativo. Mario Casas está nominado a mejor actor protagonista por Muy lejos. El actor ya sabe lo que es alzarse con la estatuilla tras ganar el Goya en 2021 por No matarás.

Por su parte, el compostelano Tamar Novas opta al premio a mejor actor de reparto por Rondallas. Novas cuenta con un Goya a mejor actor revelación, conseguido en 2004 por Mar adentro. En la categoría de mejor actriz de reparto figura Miryam Gallego por Romería, nominación que podría convertirse en su primer Goya.

En animación, Galicia está representada por Decorado, dirigida por Alberto Vázquez, que compite a mejor película de animación. El director ya cuenta con una sólida trayectoria en los Goya, con premios previos por Decorado (cortometraje, 2016), Psiconautas, los niños olvidados (2019) y Unicorn Wars (2022).

Por último, Romería, dirigida por la catalana Carla Simón y rodada en Vigo y alrededores, suma seis candidaturas, reforzando la conexión gallega de esta edición.