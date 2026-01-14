Jesús Vázquez, con 60 años y más de 35 de carrera en televisión: "Tengo un récord Guinness de mucho curro"

Jesús Vázquez debuta este año en Televisión Española como uno de los presentadores del Benidorm Fest, y con motivo de esta nueva etapa ha acudido por primera vez a La Revuelta, junto a David Broncano. Una entrevista graciosa, sin tapujos y en la que se pudo ver al ferrolano muy cómodo y contento por su llegada a la cadena pública tras más de 35 años de carrera en otras cadenas.

A sus 60 años, el popular presentador ha acumulado numerosos éxitos profesionales, un recorrido que repasó durante la entrevista. Además, habló con Broncano sobre su récord Guinness, enseñó algunas fotos guardadas en su móvil y se mostró especialmente simpático con el público.

El Récord Guinness de Jesús Vázquez

Teatro, cine, series, programas de televisión... nada se le escapa al gallego. Jesús Vázquez charló con David Broncano en una entrevista llena de humor y recuerdos televisivos. Uno de los momentos más comentados llegó cuando Broncano sacó a relucir el récord Guinness del presentador.

"El tuyo es un récord Guinness gordo, ¿eh?", le dijo Broncano. "De mucho curro", respondió Jesús Vázquez. "La persona con más programas presentados en español en la historia", añadió Broncano.

Jesús asintió, mientras el público aplaudía, aunque matizó: "Con más formatos". "Vaya tío" reaccionó Broncano sin dudarlo.

Vázquez reconoció que ni siquiera sabe con exactitud cuántos formatos ha presentado a lo largo de su carrera. "Cuarenta y tantos formatos diferentes", explicó. Aprovechó para bromear con Broncano: "A ver si te animas y empiezas a cambiar de programa. El mismo programa siempre...", dijo entre risas. La broma continuó cuando Ricardo Castella remató: "Has hecho tres y dos son el mismo, David".

Durante la charla, Jesús reflexionó sobre su larga trayectoria en televisión. "La carrera, cuando es tan larga, está hecha de muchos éxitos y unos cuantos fracasos también. Lo bueno es que la gente, por lo menos a mí, solo me recuerda los buenos", confesó.

Broncano le recordó que ha estado al frente de casi todos los grandes formatos de Telecinco: Supervivientes, Operación Triunfo, Gran Hermano VIP o Allá Tú, entre otros muchos. El presentador reconoció que veía mucho este último. "Era muy divertido. Muy loco, sin guion ni nada", afirmó Jesús.

Preguntado por sus programas favoritos, Vázquez destacó Allá Tú y Hotel Glam. Sobre este último aseguró que "era muy loco y muy surrealista", provocando la reacción entusiasta del público al recordar a personajes como Pocholo, Dinio o Yola Berrocal.

"Era un casting irrepetible, lo mejor de cada casa", afirmó. "Los encerramos a todos en un hotel de lujo con un bar abierto 24 horas al día", concluyó entre las risas del público y de David Broncano.