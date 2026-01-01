Está en Prime Video: la película de comedia protagonizada por Luis Zahera ideal para ver en familia

¿Qué hay mejor que disfrutar del tiempo en familia durante estas fechas tan especiales? Más allá de pasear por los mercadillos navideños, hacer compras juntos, cocinar recetas tradicionales o pasar la tarde entre risas con juegos de mesa, también hay un plan que nunca falla: sentarse en el sofá y ver una buena película que guste a todos.

Si lo que apetece es algo ligero, divertido y alejado de los clásicos romances navideños, en Prime Video encontrarás una opción perfecta. Se trata de una comedia de unos 100 minutos protagonizada por dos grandes del cine, el gallego Luis Zahera y Javier Gutiérrez. Una película que consigue enganchar desde el primer momento y hacer que el tiempo pase volando.

Película de comedia en Prime Video

Se trata de Pájaros (2024), una comedia dramática de carretera protagonizada por Javier Gutiérrez, Luis Zahera y Teresa Saponangelo que se estrenó en cines en abril de 2024 en un total de 117 cines de todo el país.

Colombo (Javier Gutiérrez) es un hombre atrapado en la rutina de un trabajo mal pagado como vigilante de un garaje abierto las 24 horas, que sobrevive como puede gracias a pequeños trapicheos. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Mario (Luis Zahera), un personaje excéntrico y con una extraña pasión por las aves, que le propone un encargo poco habitual: llevarlo en coche hasta la Costa Brava para observar grullas.

Lo que en un principio parece un viaje sencillo que Colombo acepta por dinero, pronto se transforma en algo muy distinto. El destino cambia, ya que las aves han variado su rumbo migratorio hacia el delta del Danubio, en Rumanía. Durante el camino, entre conversaciones y situaciones absurdas, Colombo y Mario irán descubriendo que cada uno esconde razones muy personales para seguir adelante.

Crítica de Pájaros

Pájaros fue recibida de forma mayoritariamente positiva por la crítica, que coincide en señalarla como la película más sólida y madura de Pau Durà (dirección) hasta la fecha. Muchos análisis destacan el extraordinario trabajo interpretativo de Javier Gutiérrez y Luis Zahera, con un duelo actoral lleno de matices.

La cinta es valorada como una road movie íntima que combina comedia y drama para explorar la fragilidad y la amistad, logrando momentos emotivos y cercanos. También se elogian aspectos técnicos como la fotografía y la puesta en escena.