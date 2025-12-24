Los premios de cine solidario Cygnus reconocen a los gallegos Luis Zahera y Oliver Laxe

Los premios de cine solidario y de valores Cygnus, promovidos por la Universidad de Alcalá y la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de Valores y Solidario, han reconocido el trabajo de los gallegos Luis Zahera y Oliver Laxe.

En su octava edición, estos premios han reconocido el trabajo de Zahera en su papel como Mateo el Gallego en el thriller Tierra de nadie de Albert Pintó, una historia que cuenta cómo tres amigos quedan atrapados entre el abandono de las instituciones, el violento e imparable ascenso del narco y el peligroso aumento del descontento social.

Por su parte, el director Oliver Laxe ha sido reconocido con el premio Mejor Guion por Sirat, que coescribió con Santiago Fillol, y a Mejor Película Ecosostenible por su compromiso y el de su equipo "con el respeto por el medio ambiente".

Otros premios reconocieron a Wolfgang como Mejor Película de Ficción, a Flores para Antonio como Mejor Película Documental, a David Trueba como Mejor Director por Siempre es invierno y a David Casas como Mejor Productor por Ciudad sin sueño.

La gala de entrega de los galardones se celebrará el próximo 14 de enero en el paraninfo de la Universidad de Alcalá.