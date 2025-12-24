Netflix anuncia la fecha de estreno y lanza el tráiler de una serie protagonizada por Luis Tosar

2026 llega cargado de estrenos de series y películas en los que Galicia está muy presente. Ya sea delante o detrás de cámaras, el talento gallego forma parte de muchas de las producciones de mayor éxito a nivel nacional. En este contexto, Netflix anunció hace unos días la fecha de estreno de una de sus nuevas series, protagonizada por el gallego Luis Tosar.

Se trata de Salvador, una serie dramática que se estrenará el 6 de febrero de 2026 en la plataforma de streaming. La ficción promete ser uno de los grandes lanzamientos del año y contará con Luis Tosar (Los favoritos de Midas, Celda 211) y Claudia Salas (Furia, Élite) como protagonistas.

8 capítulos de pura tensión dramática

Esta serie es una historia dramática que sigue a Salvador Aguirre (Luis Tosar), un técnico de emergencias sanitarias que intenta rehacer su vida y dejar atrás un pasado marcado por el alcohol y los errores familiares. Su rutina se rompe cuando descubre que su hija Milena (Candela Arestegui) forma parte de un grupo ultra de ideología neonazi, los White Souls, del que también forma parte Julia (Claudia Salas) y cuyos valores chocan con todo lo que él le inculcó.

El punto de inflexión llega tras un violento enfrentamiento entre aficionados radicales de dos clubes de fútbol, en el que Salvador auxilia a su hija gravemente herida. A partir de ese momento, se ve obligado a adentrarse en un entorno dominado por el odio, la violencia y el fanatismo para intentar comprender qué la llevó hasta allí y descubrir la verdad.

Salvador, 6 de febrero en Netflix

Aitor Gabilondo (Patria, Entrevías, El silencio) es el creador y productor ejecutivo del proyecto, quien además coescribe el guion junto a Joan Barbero (Entrevías, El silencio) y Anna Casado (El silencio).

La dirección corre a cargo de Daniel Calparsoro (Asalto al Banco Central, Hasta el cielo: La serie), con un equipo técnico de primer nivel encabezado por Tommie Ferrera (Asalto al Banco Central, Todos los nombres de Dios) en la dirección de fotografía y Ricardo Roca (Asalto al Banco Central, Olympo) al frente de la coordinación de especialistas.

A lo largo de sus 8 episodios, la ficción cuenta con un amplio reparto en el que destacan Leonor Watling (La vida breve), Fariba Sheikhan (La Unidad), Patricia Vico (Hasta el cielo: La serie), César Mateo (La noche más larga), Alejandro Casaseca (Malaka), Marco Marini (Hasta el cielo: La serie) y Lucas Ares (Hasta el cielo: La serie), entre muchos otros.