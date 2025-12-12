Un conocido programa de la TVG abre el casting en búsqueda de concursantes para su nueva temporada

La Televisión de Galicia se prepara para una nueva temporada de uno de sus programas más emblemáticos: Atrápame se podes, conducido por Paco Lodeiro. Actualmente está abierto el proceso de casting para encontrar a los nuevos concursantes que lucharán por hacerse con el bote final.

Adrenalina, diversión y cultura se unen en este programa de la TVG para ofrecer a los espectadores el mejor entretenimiento. Si te gustaría participar en este popular formato de la cadena pública, ahora tienes la oportunidad: solo necesitas grabar un vídeo de presentación de 30 segundos. Te contamos todo lo que debes saber.

Participa en Atrápame se podes

Atrápame se podes ha iniciado la selección de participantes para su nueva temporada, que llegará a la Televisión de Galicia en las próximas semanas con una imagen renovada y un ritmo mucho más dinámico, aunque manteniendo el espíritu que lo convirtió en un referente del entretenimiento en Galicia.

La producción, nuevamente a cargo de Voz Audiovisual, busca concursantes con ganas de divertirse, demostrar sus conocimientos y enfrentarse a una serie de pruebas que combinan cultura general, actualidad y peculiaridades de la identidad gallega.

En cada emisión, cinco participantes competirán a lo largo de varias rondas eliminatorias que pondrán a prueba su rapidez mental y su capacidad de toma de decisiones, hasta llegar a una fase final en la que solo uno podrá aspirar al bote acumulado. Ya queda menos para volver a escuchar ese "chanzo arriba" de Paco Lodeiro,

El proceso para participar en el casting es sencillo. Si te interesa tienes que enviar un vídeo en gallego, con una duración máxima de 30 segundos, al número 629 613 376. En esa breve presentación debes indicar quién eres, por qué quieres formar parte del concurso y mostrar tu faceta más simpática y espontánea. ¡Listo!

Con una nueva temporada de Atrápame se podes, la TVG vuelve a apostar por formatos de entretenimiento propios y por la participación del público, dando la oportunidad de poder vivir la tele desde dentro.