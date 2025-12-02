Recuperada la primera película documental del cine mudo rodada en Galicia, que fue presentada hoy

La Deputación da Coruña ha presentado esta tarde en el Museo do Pobo Galego la película Un viaje por Galicia, el primer largometraje documental del cine mudo rodado en Galicia y el único de la posguerra que se conserva íntegramente. Dirigida en 1929 por Luis R. Alonso, la obra fue restaurada a partir de la copia en celuloide custodiada durante décadas por el archivo de la diputación y enviada posteriormente a la Filmoteca Nacional para su tratamiento y conservación.

El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacó que la película es una parte fundamental de la memoria colectiva y subrayó el valor histórico y emocional de una obra que permite revivir la Galicia de hace casi 100 años: "Recuperar esta película é recuperar parte da alma dun país".

Formoso contextualizó el rodaje de la película en un 1929 marcado internacionalmente por el crack de la Bolsa de Nueva York, que puso fin a los felices años 20; en España por el agotamiento de la dictadura de Primo de Rivera; y en Galicia por un proceso de transición entre una sociedad rural y una modernidad incipiente.

"É o mundo no que nace esta obra, unha Galicia que quería mostrarse ao exterior e afirmarse como unha terra diversa, fermosa e viva", señaló Formoso sobre esta película realizada con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, un escaparate en el que las provincias e comunidades españolas buscaban proyectar su identidad.

Así, a través de la cámara de Alonso, Un viaje por Galicia recorre las cuatro provincias y recoge paisajes costeras y rurales, ciudades en transformación, arquitecturas desaparecidas, escenas de trabajo agrícola y marinero, fiestas populares, la vida en los balnearios e incluso una comarca de Ferrol que ya despuntaba en la construcción naval.

El presidente de la diputación señala que estas imágenes son un documento "de valor incalculable", en el que se ve el nacimiento de la Galicia contemporánea.

La restauración de la película se desarrolló a partir de la copia original conservada en el Arquivo de la Deputación da Coruña, posteriormente depositada en la Filmoteca Nacional. El proceso permitió recuperar la textura y el montaje original, así como incorporar una nueva banda sonora creada y dirigida por Maximino Zumalave basándose en obras de compositores contemporáneos a la película como Rodríguez Losada o Andrés Gaos, que fue interpretada en vivo por el Cuarteto Novecento en el acto.

La presidenta del Museo do Pobo Galego, Concha Losada, y el experto y catedrático de la USC José Luis Castro de Paz, también participaron en este evento. Precisamente, José Luis Castro de Paz fue el encargado de contextualizar históricamente el filme y subrayar su importancia.