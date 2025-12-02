Luis Tosar, 54 años, sobre su tierra natal: "A Galicia es difícil sacarla del corazón"

Luis Tosar, uno de los actores gallegos más reconocidos a nivel nacional, ha visitado La Revuelta para presentar Golpes, su nuevo proyecto que llega a los cines el próximo viernes, 5 de diciembre. La película, producida por la gallega Vaca Films en colaboración con Grupo Tranquilo y Playtime, es uno de los estrenos más esperados para cerrar el 2025 por todo lo alto.

Con un reparto de primer nivel, Golpes está dirigida por Rafael Cobos, quien firma el guion junto a Fernando Navarro. Tosar interpreta a uno de los personajes centrales de esta historia, Sabino, un agente de policía que promete dejar huella en los espectadores.

Así fue la visita de Luis Tosar en La Revuelta

Luis Tosar visitó La Revuelta para presentar su nueva película, Golpes, que llega a los cines el 5 de diciembre. Desde el primer momento, el actor mostró su lado más humorístico: incluso regaló unos calzoncillos, iguales a los que aparecen en la propia película, a David Broncano, quien no dudó en probárselos en directo.

El programa estuvo cargado de bromas, incluida la surrealista escena en la que utilizaron el verde de los calzoncillos como un croma para poner la cara de Antonio Resines, provocando las risas del público.

En otro momento el actor simuló correr con unas tijeras abiertas en la mano y lanzó un mensaje directo, con esa retranca gallega que lo caracteriza: "Se puede hacer, madres del mundo, nos habéis mentido durante décadas". Luego rectificó: "Niños del mundo, no corráis con unas tijeras en la mano. Este es un mensaje de la televisión pública española".

Tosar también habló del rodaje, marcado por la lluvia constante en Sevilla. "Llovió prácticamente todo el rodaje". Entre risas, comentó que quizá se debió a que gran parte del equipo de la película es gallego.

El actor insistió en la importancia de apoyar al cine el primer fin de semana de su estreno: "Este fin de semana solo concentraros en Golpes". Por supuesto, no podían faltar las preguntas clásicas de Broncano. Al dinero, Luis Tosar no quiso contestar, pero con respecto a las relaciones, admitió que habían "roto la media".

Antes de que Tosar terminara su participación en RTVE, David Broncano trató de hablar en gallego, desatando las risas del actor por lo mal que lo hacía. En ese momento, Tosar se rindió a la tierra que le vio nacer. "A Galicia es difícil sacarla del corazón".

Sinopsis de Golpes

Migueli (Jesús Carroza) regresa a la calle la España de los 80, un país que está cambiando tan rápido como él intenta rehacer su vida. Sin embargo, antes de avanzar, necesita ajustar cuentas pendientes, y para eso requiere una buena suma de dinero.

De vuelta en Sevilla, reúne a los viejos compañeros de su banda y emprenden una serie de golpes: bancos, joyerías y hasta un casino.

La situación se complica cuando la investigación cae en manos de Sabino (Luis Tosar), su propio hermano y un policía que conoce a la perfección sus estrategias.