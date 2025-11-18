Una nueva serie de Netflix que se rueda en A Coruña busca figurantes: hombres y mujeres de 30 a 70 años

La productora Bambú Producciones, fundada por los gallegos Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés, es una de las más destacadas del panorama nacional, como reflejan sus proyectos para distintas plataformas de streaming y canales de televisión. Actualmente, trabajan en una nueva serie de Netflix que se está rodando en varias localizaciones de Galicia.

Los días 24 y 25 de noviembre rodarán en A Coruña y han anunciado que buscan figurantes interesados en participar en el rodaje y aparecer en la serie. Si te gustaría vivir la experiencia de un rodaje desde dentro, te contamos todo lo que necesitas saber para formar parte del proyecto.

Mujeres y hombres entre 30 y 70 años

La productora gallega Bambú Producciones, responsable de algunas de las ficciones más conocidas a nivel nacional, afronta los últimos días de rodaje de su nueva serie para Netflix. Tras varias semanas filmando en diferentes localizaciones de Galicia, el equipo se prepara para grabar las últimas escenas los próximos lunes 24 y martes 25 de noviembre en A Coruña.

Para ello, han lanzado una nueva convocatoria dirigida a todas aquellas personas que quieran participar como figurantes y vivir un rodaje de primer nivel en primera persona.

En esta ocasión, la búsqueda está orientada a hombres y mujeres de entre 30 a 70 años, residentes en Galicia y que no hayan participado previamente en el rodaje de esta misma serie. Además, se especifica que las personas interesadas no deben tener el cabello degradado.

Las jornadas de grabación tendrán un horario aproximado de 08:30 a 19:30 horas, por lo que se recomienda contar con disponibilidad completa durante el día seleccionado. Quienes cumplan los requisitos y deseen apuntarse deben ponerse en contacto vía WhatsApp al número 639 84 45 93, enviando la siguiente información:

Nombre

Edad

Concello de residencia

Fotos recientes (preferiblemente un selfie tomado el mismo día)

Esta productora ya ha estado grabando en diferentes lugares de la ciudad. Hace unos días, han estado en los alrededores del Centro Universitario de Riazor de la Universidade de A Coruña. Además, ya se le había visto en Betanzos utilizando como lugares de ambientación la Casa Consistorial, el CEIC, o zonas como A Ponte Vella, Cañota o Eira Vella.