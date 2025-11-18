Zona Indie de ExpOtaku en mayo 2025

Zona Indie de ExpOtaku en mayo 2025 Cedida

Ofrecido por:

Audiovisual

La nueva edición de ExpOtaku en A Coruña tendrá una gran zona de videojuegos independientes

Se presentarán un total de 25 creaciones en ExpoCoruña este fin de semana, en una nueva edición de la feria de cultura japonesa

Puede interesarte: Pixel á Feira cierra con éxito la primera edición del salón gallego del videojuego

Publicada

La organización de la Zona Indie Dev en ExpOtaku A Coruña 2025 ha hecho público el listado definitivo de estudios independientes que formarán parte de este espacio dedicado al desarrollo nacional. La cita tendrá lugar este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, en el recinto ExpoCoruña.

Imagen de archivo de una de las ediciones de ExpOtaku en A Coruña

ExpOtaku, consolidada como una de las ferias de cultura japonesa, anime y ocio alternativo más relevantes de España, vuelve a reforzar su compromiso con el talento creativo a través de la Zona Indie Dev, un espacio coordinado por la Asociación Koffi Games. La iniciativa continúa creciendo cada año y se ha convertido en un referente para estudios emergentes, profesionales del sector y amantes del videojuego.

Esta es la segunda edición de ExpOtaku este año en A Coruña, lo que demuestra el fuerte arraigo de la feria en la ciudad herculina, donde lleva diez años celebrándose y reuniéndose a la comunidad gallega de aficionados a la cultura japonesa.

Durante el evento, el público podrá conocer los proyectos en primera persona y también votar por sus favoritos a través del portal oficial zonaindie.gamevitation.es, donde se puede consultar información detallada, imágenes y enlaces de cada equipo participante.

🕹️ Estudios confirmados

La edición de 2025 contará con una amplia representación de equipos gallegos y nacionales, así como colectivos vinculados a la escena independiente:

  • ACADEVI (Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos)
  • AKIDNE DEVELOPSChimaelis
  • Alex GonzálezThe Wall
  • Antaruxa (Estudio de Animación y Postproducción)Nácar
  • Axóuxere GamesTrap Ball Adventure
  • Conxuro StudioMr. Boss Rush, Neboa's Hut, O que teña honra: Un relato de María Pita
  • Deep Ore StudioKnightsworn: Dragon's Knight Legacy
  • Devmo GamesThe Pet Squad
  • Ecliptika CollectivePurgatory Hoops
  • GESpacecraftEndless Space Scrap, Pet Troll
  • Horreo GamesShabby Ring
  • Indie Dev HellEmery Hearts
  • Klayerama Chaos Of Destiny Remake
  • Loop (Revista de videojuegos)
  • MERGEREAd Nemoris
  • MoribaGPU Inferno
  • NAECOAIKODE
  • NinguenDimension L
  • Placebo PleasureSong of Sorrow
  • RapoucadoGarden Gnomes Invasion, Quenllas
  • Reckless Monster StudioLumina: Prelude, Realms of Wilorth
  • Rise DevShroomwalker, Slime Runners
  • True EncoreSplash on Contact
  • Under CastleGelatina is Hungry
  • Wheel of GamesPain-T
  • WidijouGolpes y Porrazos (Thumps & Blows)
  • Zulo InteractiveLady Umbrella

Esta diversidad de participantes consolida a la Zona Indie Dev como un punto de encuentro clave para la creatividad, la innovación y la difusión del desarrollo independiente dentro de ExpOtaku A Coruña.

Además de la muestra de videojuegos, el evento contará con torneos, concursos, partidas abiertas y la esperada entrega de premios a los estudios más votados tanto por el público como por los propios desarrolladores.

Horarios del evento

  • Sábado 22 de noviembre: de 10:00 a 21:00
  • Domingo 23 de noviembre: de 10:00 a 20:00

Más información

  • Portal oficial: zonaindie.gamevitation.es
  • Organiza: Asociación Koffi Games en colaboración con la organización de ExpOtaku

ExpOtaku A Coruña 2025 volverá a convertir ExpoCoruña en un punto de referencia para el ocio alternativo y el talento indie nacional.