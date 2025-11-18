Ofrecido por:
La nueva edición de ExpOtaku en A Coruña tendrá una gran zona de videojuegos independientes
Se presentarán un total de 25 creaciones en ExpoCoruña este fin de semana, en una nueva edición de la feria de cultura japonesa
Puede interesarte: Pixel á Feira cierra con éxito la primera edición del salón gallego del videojuego
La organización de la Zona Indie Dev en ExpOtaku A Coruña 2025 ha hecho público el listado definitivo de estudios independientes que formarán parte de este espacio dedicado al desarrollo nacional. La cita tendrá lugar este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, en el recinto ExpoCoruña.
ExpOtaku, consolidada como una de las ferias de cultura japonesa, anime y ocio alternativo más relevantes de España, vuelve a reforzar su compromiso con el talento creativo a través de la Zona Indie Dev, un espacio coordinado por la Asociación Koffi Games. La iniciativa continúa creciendo cada año y se ha convertido en un referente para estudios emergentes, profesionales del sector y amantes del videojuego.
Esta es la segunda edición de ExpOtaku este año en A Coruña, lo que demuestra el fuerte arraigo de la feria en la ciudad herculina, donde lleva diez años celebrándose y reuniéndose a la comunidad gallega de aficionados a la cultura japonesa.
Durante el evento, el público podrá conocer los proyectos en primera persona y también votar por sus favoritos a través del portal oficial zonaindie.gamevitation.es, donde se puede consultar información detallada, imágenes y enlaces de cada equipo participante.
🕹️ Estudios confirmados
La edición de 2025 contará con una amplia representación de equipos gallegos y nacionales, así como colectivos vinculados a la escena independiente:
- ACADEVI (Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos)
- AKIDNE DEVELOPS – Chimaelis
- Alex González – The Wall
- Antaruxa (Estudio de Animación y Postproducción) – Nácar
- Axóuxere Games – Trap Ball Adventure
- Conxuro Studio – Mr. Boss Rush, Neboa's Hut, O que teña honra: Un relato de María Pita
- Deep Ore Studio – Knightsworn: Dragon's Knight Legacy
- Devmo Games – The Pet Squad
- Ecliptika Collective – Purgatory Hoops
- GESpacecraft – Endless Space Scrap, Pet Troll
- Horreo Games – Shabby Ring
- Indie Dev Hell – Emery Hearts
- Klayerama – Chaos Of Destiny Remake
- Loop (Revista de videojuegos)
- MERGERE – Ad Nemoris
- Moriba – GPU Inferno
- NAECO – AIKODE
- Ninguen – Dimension L
- Placebo Pleasure – Song of Sorrow
- Rapoucado – Garden Gnomes Invasion, Quenllas
- Reckless Monster Studio – Lumina: Prelude, Realms of Wilorth
- Rise Dev – Shroomwalker, Slime Runners
- True Encore – Splash on Contact
- Under Castle – Gelatina is Hungry
- Wheel of Games – Pain-T
- Widijou – Golpes y Porrazos (Thumps & Blows)
- Zulo Interactive – Lady Umbrella
Esta diversidad de participantes consolida a la Zona Indie Dev como un punto de encuentro clave para la creatividad, la innovación y la difusión del desarrollo independiente dentro de ExpOtaku A Coruña.
Además de la muestra de videojuegos, el evento contará con torneos, concursos, partidas abiertas y la esperada entrega de premios a los estudios más votados tanto por el público como por los propios desarrolladores.
Horarios del evento
- Sábado 22 de noviembre: de 10:00 a 21:00
- Domingo 23 de noviembre: de 10:00 a 20:00
Más información
- Portal oficial: zonaindie.gamevitation.es
- Organiza: Asociación Koffi Games en colaboración con la organización de ExpOtaku
ExpOtaku A Coruña 2025 volverá a convertir ExpoCoruña en un punto de referencia para el ocio alternativo y el talento indie nacional.