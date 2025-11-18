La nueva edición de ExpOtaku en A Coruña tendrá una gran zona de videojuegos independientes

La organización de la Zona Indie Dev en ExpOtaku A Coruña 2025 ha hecho público el listado definitivo de estudios independientes que formarán parte de este espacio dedicado al desarrollo nacional. La cita tendrá lugar este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, en el recinto ExpoCoruña.

ExpOtaku, consolidada como una de las ferias de cultura japonesa, anime y ocio alternativo más relevantes de España, vuelve a reforzar su compromiso con el talento creativo a través de la Zona Indie Dev, un espacio coordinado por la Asociación Koffi Games. La iniciativa continúa creciendo cada año y se ha convertido en un referente para estudios emergentes, profesionales del sector y amantes del videojuego.

Esta es la segunda edición de ExpOtaku este año en A Coruña, lo que demuestra el fuerte arraigo de la feria en la ciudad herculina, donde lleva diez años celebrándose y reuniéndose a la comunidad gallega de aficionados a la cultura japonesa.

Durante el evento, el público podrá conocer los proyectos en primera persona y también votar por sus favoritos a través del portal oficial zonaindie.gamevitation.es, donde se puede consultar información detallada, imágenes y enlaces de cada equipo participante.

🕹️ Estudios confirmados

La edición de 2025 contará con una amplia representación de equipos gallegos y nacionales, así como colectivos vinculados a la escena independiente:

ACADEVI (Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos)

AKIDNE DEVELOPS – Chimaelis

– Chimaelis Alex González – The Wall

– The Wall Antaruxa (Estudio de Animación y Postproducción) – Nácar

– Nácar Axóuxere Games – Trap Ball Adventure

– Trap Ball Adventure Conxuro Studio – Mr. Boss Rush, Neboa's Hut, O que teña honra: Un relato de María Pita

– Mr. Boss Rush, Neboa's Hut, O que teña honra: Un relato de María Pita Deep Ore Studio – Knightsworn: Dragon's Knight Legacy

– Knightsworn: Dragon's Knight Legacy Devmo Games – The Pet Squad

– The Pet Squad Ecliptika Collective – Purgatory Hoops

– Purgatory Hoops GESpacecraft – Endless Space Scrap, Pet Troll

– Endless Space Scrap, Pet Troll Horreo Games – Shabby Ring

– Shabby Ring Indie Dev Hell – Emery Hearts

– Emery Hearts Klayerama – Chaos Of Destiny Remake

– Chaos Of Destiny Remake Loop (Revista de videojuegos)

MERGERE – Ad Nemoris

– Ad Nemoris Moriba – GPU Inferno

– GPU Inferno NAECO – AIKODE

– AIKODE Ninguen – Dimension L

– Dimension L Placebo Pleasure – Song of Sorrow

– Song of Sorrow Rapoucado – Garden Gnomes Invasion, Quenllas

– Garden Gnomes Invasion, Quenllas Reckless Monster Studio – Lumina: Prelude, Realms of Wilorth

– Lumina: Prelude, Realms of Wilorth Rise Dev – Shroomwalker, Slime Runners

– Shroomwalker, Slime Runners True Encore – Splash on Contact

– Splash on Contact Under Castle – Gelatina is Hungry

– Gelatina is Hungry Wheel of Games – Pain-T

– Pain-T Widijou – Golpes y Porrazos (Thumps & Blows)

– Golpes y Porrazos (Thumps & Blows) Zulo Interactive – Lady Umbrella

Esta diversidad de participantes consolida a la Zona Indie Dev como un punto de encuentro clave para la creatividad, la innovación y la difusión del desarrollo independiente dentro de ExpOtaku A Coruña.

Además de la muestra de videojuegos, el evento contará con torneos, concursos, partidas abiertas y la esperada entrega de premios a los estudios más votados tanto por el público como por los propios desarrolladores.

Horarios del evento

Sábado 22 de noviembre: de 10:00 a 21:00

de 10:00 a 21:00 Domingo 23 de noviembre: de 10:00 a 20:00

Más información

Portal oficial: zonaindie.gamevitation.es

Organiza: Asociación Koffi Games en colaboración con la organización de ExpOtaku

ExpOtaku A Coruña 2025 volverá a convertir ExpoCoruña en un punto de referencia para el ocio alternativo y el talento indie nacional.