Muere el fundador del grupo Filmax, el gallego Julio Fernández, a los 78 años

El fundador del grupo Filmax y su presidente hasta 2010, el productor y distribuidor Julio Fernández Rodríguez, ha fallecido este lunes a los 78 años en Miami, informa la productora y distribuidora cinematográfica este martes en un comunicado que recoge Europa Press.

Nacido en A Fonsagrada (Lugo), inició su aventura en el mundo del cine en 1983, viajando a Hollywood para traer a España largometrajes, y pocos años más tarde adquirió la marca Filmax.

A lo largo de su carrera produjo decenas de películas, fue miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y consejero de la directiva de Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales.

También fue presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aegacat) y ha recibido numerosos reconocimientos como la Medalla Castelao o las llaves de la ciudad de Barcelona y Miami.

En su carrera, ha participado en películas como Parella de tres, Un cos al bosc, Manolito Gafotas, Palabras encadenadas, El maquinista, Los sin nombre y Darkness, entre muchas otras.

Tanto Carlos Fernández como Laura Fernández y Sandra Fernández, hermano e hijas, han expresado su "profundo agradecimiento" por su dedicación, liderazgo y valentía con la que impulsó cada proyecto.