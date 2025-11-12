Nueva comedia en la Televisión de Galicia

La TVG estrena este jueves la secuela de uno de sus mayores éxitos de comedia 15 años después

Después de 'Land Rober + Show', la Televisión de Galicia estrena los tres primeros capítulos de la comedia 'Era Visto! A Choupana'

La Televisión de Galicia (TVG) está de enhorabuena con el estreno de la secuela de uno de los mayores éxitos de la cadena: 'Era Visto! A Choupana', una serie de 9 capítulos con historias tan delirantes como graciosas, en la que podremos disfrutar de personajes nuevos y viejos conocidos.

Este jueves, tras la emisión de 'Land Rober + Show', la TVG emitirá los tres primeros capítulos de Era Visto! A Choupana, manteniendo viva la esencia que conquistó al público gallego hace ya quince años, con la retranca y la dosis de humor que caracteriza a esta icónica ficción de la Televisión de Galicia.

El regreso de una comedia con mucha retranca

La Televisión de Galicia estrena Era Visto! A Choupana, la esperada secuela de uno de los mayores éxitos de la comedia gallega. La serie recupera el espíritu irreverente y popular de 'Era Visto!', mezclando humor, personajes divertidos y mucha retranca.

En esta nueva etapa, la producción apuesta por historias más actuales sin perder el tono cercano y divertido que la hizo tan querida por el público en su momento. El reparto combina rostros conocidos con nuevas incorporaciones, ofreciendo una mirada fresca y moderna a las televisiones gallegas.

"Hai 15 anos, Kevin José (Marcos Pereiro) era un adolescente descerebrado que deixou embarazada a Laura (Marita Martínez), unha moza da parroquia rival da Choupana. E hoxe, contra todo prognóstico, sentou a cabeza, atopou traballo e formou con ela unha familia. Agora, Kevin, Laura e a súa filla Rober (Carla Mojón) gozan dunha convivencia tan caótica como entrañable", así volvemos a reencontranos con Kevin.

Tras mudarse a A Choupana, villa rival de su lugar de origen, Kevin se enfrenta a los retos de la vida adulta y disfruta de su nuevo trabajo en un concesionario de tractores. Rodeado de viejos y nuevos amigos, el protagonista sigue reflexionando sobre las pequeñas y grandes cuestiones de la vida.

En palabras del protagonista de la serie, Marcos Pereiro, quien encarna a Kevin José: "Botamos anos escoitando as reflexións de Moncho, e agora tócalle falar a Kevin. É unha gran responsabilidade. Manter o nivel de humor e actualidade é un reto, pero tamén unha satisfacción. As novas temáticas -desde o cambio climático ata o mundo das criptomoedas ou como fala a miña filla ficticia- dan moito xogo".

Ficha técnica

Era visto! A Choupana es una serie de 9 capítulos con una duración aproximada de unos 39 minutos cada uno, en el que no faltará el humor y la crítica social para que el público disfrute desde su sofá.

  • Dirección y guion: Carlos Ares, Xosé Castro y Andrés Mahía
  • Produción ejecutiva: Ghaleb Jaber Martínez, Carlos Ares, Xosé Castro y Andrés Mahía
  • Elenco: Marcos Pereiro (Kevin José), Marita Martínez (Laura), Carla Mojón (Rober), David Perdomo (Fuco), Xosé Manuel Esperante (Milucho), Víctor Fábregas (Lino), Lucía Veiga (Dona Remedios) y Helena Pombo (Voz en off)