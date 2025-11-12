La TVG estrena este jueves la secuela de uno de sus mayores éxitos de comedia 15 años después

La Televisión de Galicia (TVG) está de enhorabuena con el estreno de la secuela de uno de los mayores éxitos de la cadena: 'Era Visto! A Choupana', una serie de 9 capítulos con historias tan delirantes como graciosas, en la que podremos disfrutar de personajes nuevos y viejos conocidos.

Este jueves, tras la emisión de 'Land Rober + Show', la TVG emitirá los tres primeros capítulos de Era Visto! A Choupana, manteniendo viva la esencia que conquistó al público gallego hace ya quince años, con la retranca y la dosis de humor que caracteriza a esta icónica ficción de la Televisión de Galicia.

El regreso de una comedia con mucha retranca

'Era Visto! A Choupana' Cedida

La Televisión de Galicia estrena Era Visto! A Choupana, la esperada secuela de uno de los mayores éxitos de la comedia gallega. La serie recupera el espíritu irreverente y popular de 'Era Visto!', mezclando humor, personajes divertidos y mucha retranca.

En esta nueva etapa, la producción apuesta por historias más actuales sin perder el tono cercano y divertido que la hizo tan querida por el público en su momento. El reparto combina rostros conocidos con nuevas incorporaciones, ofreciendo una mirada fresca y moderna a las televisiones gallegas.

"Hai 15 anos, Kevin José (Marcos Pereiro) era un adolescente descerebrado que deixou embarazada a Laura (Marita Martínez), unha moza da parroquia rival da Choupana. E hoxe, contra todo prognóstico, sentou a cabeza, atopou traballo e formou con ela unha familia. Agora, Kevin, Laura e a súa filla Rober (Carla Mojón) gozan dunha convivencia tan caótica como entrañable", así volvemos a reencontranos con Kevin.

Tras mudarse a A Choupana, villa rival de su lugar de origen, Kevin se enfrenta a los retos de la vida adulta y disfruta de su nuevo trabajo en un concesionario de tractores. Rodeado de viejos y nuevos amigos, el protagonista sigue reflexionando sobre las pequeñas y grandes cuestiones de la vida.

En palabras del protagonista de la serie, Marcos Pereiro, quien encarna a Kevin José: "Botamos anos escoitando as reflexións de Moncho, e agora tócalle falar a Kevin. É unha gran responsabilidade. Manter o nivel de humor e actualidade é un reto, pero tamén unha satisfacción. As novas temáticas -desde o cambio climático ata o mundo das criptomoedas ou como fala a miña filla ficticia- dan moito xogo".

Ficha técnica

'Era Visto! A Choupana' Cedida

Era visto! A Choupana es una serie de 9 capítulos con una duración aproximada de unos 39 minutos cada uno, en el que no faltará el humor y la crítica social para que el público disfrute desde su sofá.