El Festival Novo Enfoque vuelve a la Universidade da Coruña con su segunda edición

Fachada de la facultad de Ciencias de la Comunicación. UDC.

La Universidade da Coruña acogerá entre los días 3, 4 y 5 de diciembre la segunda edición del Festival Novo Enfoque, un encuentro dedicado al audiovisual gallego independiente que busca dar visibilidad al talento emergente.

La cita tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y vuelve a impulsarse desde el colectivo Flowerfilled junto al alumnado del centro.

El festival nació para apoyar a cineastas noveles, fomentar la creatividad juvenil y ofrecer una plataforma donde mostrar nuevos trabajos.

Su primera edición destacó por una notable participación del público y por la creación de una comunidad que unió a estudiantes y profesionales del sector, fortaleciendo redes dentro de la industria gallega.

La edición de 2025 incorpora como novedad un concurso fotográfico, con el fin de abrir el evento a otras formas de expresión visual.

El festival mantiene cuatro categorías competitivas: ficción de imagen real, ficción de animación, documental y videoclip, además de proyecciones no competitivas de cortometrajes con recorrido en festivales. Todas las sesiones estarán abiertas al público general.

El equipo organizador apuesta por consolidar un espacio de encuentro entre el talento emergente, el público y el tejido creativo local, reforzando el papel del audiovisual independiente en Galicia.