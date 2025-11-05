Cruz Roja homenajeará el compromiso de 340 empresas con la entidad en Santiago

Cruz Roja organiza en Galicia los actos de reconocimiento al compromiso del tejido empresarial con el Plan de Empleo en las cuatro provincias, por primera vez, de forma simultánea en el mismo día.

En el caso del organizado por Cruz Roja en la provincia de A Coruña, en el que anualmente se reconoce el apoyo de entidades con sede en la provincia, el equipo de Empleo se ha enfrascado, de la mano del realizador y director audiovisual de Miraveo, Jorge Boquete, en la producción de un cortometraje.

Bajo el título El filtro, la pieza audiovisual recoge, a través de la ficción y a partir de la interpretación del actor Abelo Valis, testimonios reales de personas que, gracias al Plan de Empleo de Cruz Roja, lograron un puesto de trabajo a pesar de las dificultades que, de uno u otro modo (por edad, género o procedencia) atravesaron a lo largo del proceso de inserción laboral.

El estreno tendrá lugar al inicio del acto de reconocimiento empresarial con la Organización mañana jueves 6 de noviembre a las 19:15 horas en Cinesa As Cancelas, en Santiago.

El acto contará con una mesa redonda en la que los participantes de este plan que inspiraron el guion del cortometraje compartirán su experiencia junto al propio director del corto, su protagonista y la coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja en A Coruña.

Estará conducido por el presentador de la Televisión de Galicia, Duarte Galbán.

La entrega de reconocimientos al tejido empresarial correrá a cargo del presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira; el presidente comarcal de Cruz Roja en Santiago, José Luis Barreiro; y la presidenta comarcal de la Organización

humanitaria en Ferrol, Carmen Fernández Corral.