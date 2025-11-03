'Sirat', del gallego Oliver Laxe, nominada a Mejor Largometraje Internacional a los Premios BIFA

'Sirat', la película elegida para representar a España en los Oscar, ha sido nominada este lunes a los Premios del Cine Independiente Británico (BIFA, por sus siglas en inglés) a la categoría a Mejor Largometraje Internacional, a la que también optan 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, 'Valor Sentimental', de Joachim Trier, 'Sorry, Baby', de Eva Victor' y 'Sound of falling', de Mascha Schilinski.

Así lo ha informado Europa Press tras hacer pública la organización de los BIFA los nombres de los nominados. Así, los premios se entregarán el próximo 30 de noviembre, entre los que se encuentran 'Sirat', que en su carrera hacia los Oscar ha logrado esta nominación, que se suma a la de los Premios Gotham, organizados por el Independent Filmmaker Project (IFP).

Entre las favoritas para los BIFA está 'My Father's Shadow', de Akinola Davies Jr, con doce candidaturas, seguida de cerca por 'Pillion', de Harry Lighton, con diez. Ambas películas se estrenaron en el Festival de Cannes de este año con excelentes críticas.

En las categorías de interpretación, entre los nominados de renombre figuran Jennifer Lawrence por 'Die, My Love' (que recibió ocho nominaciones a los premios BIFA en total), Cillian Murphy por 'Steve', así como David Jonsson y Tom Blyth por 'Wasteman'.

Además, Harry Melling y Alexander Skarsgard están nominados a mejor actor principal y mejor actor de reparto, respectivamente, por 'Pillion', mientras que Robert Aramayo competirá con otros actores principales por su interpretación en 'I Swear', de Kirk Jones, que ha recibido nueve nominaciones a los BIFA en total.

A mejor dirección, Laura Carreira ('On Falling'), Akinola Davies Jr. ('My Father's Shadow'); Kirk Jones ('I Swear'); Harry Lighton ('Pillion'); y Lynne Ramsay ('Die, My Love') son los nominados. A Mejor Película Británica Independiente, las nominadas son 'The Ballad of Wallis Island', 'I Swear', 'My Father's Shadow', 'Pillion' y 'Urchin'.

La Xunta apoya la promoción internacional de Sirat para impulsar su carrera hacia los Oscar

Asimismo, Rueda ha anunciado este lunes en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destinará 50.000 euros a la campaña internacional de promoción de Sirat, la nueva película del director gallego Oliver Laxe, con el objetivo de reforzar su presencia en Estados Unidos y Reino Unido y aumentar sus posibilidades de llegar a la fase final de la 98ª edición de los Premios Oscar.

El Consello da Xunta autorizó la firma de un convenio con la productora Los Desertores Films AIE, una de las responsables del filme, para cofinanciar esta campaña. La ayuda se suma a los 260.000 euros ya concedidos por el Gobierno gallego para la producción de la película, que fue reconocida con el Premio del Jurado en su estreno en la sección oficial del Festival de Cannes.

El plan de promoción se desarrollará hasta finales de 2025, con acciones centradas en Los Ángeles, Nueva York y Londres, incluyendo la participación de Laxe y parte de su equipo en festivales, eventos de la industria, proyecciones especiales y encuentros con la crítica y la prensa especializada.

En diciembre se conocerá la lista de las 15 películas internacionales que continuarán en la carrera hacia los Oscar, y en enero de 2026 se anunciarán las cinco finalistas. La gala se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles.

Se trata de la primera vez que un director gallego representa a España en los Oscar, y lo hace con una producción con participación gallega. Este reconocimiento consolida la trayectoria de Oliver Laxe como una de las voces más originales e influyentes del cine contemporáneo.