El cine de autor llega a A Coruña de la mano del Cormorán Film Fest

Un año más, el cine de autor llega a la ciudad de A Coruña con la celebración del Cormorán Film Fest, que este año celebra su sexta edición entre el 13 y el 23 de noviembre con proyecciones, encuentros y talleres con el objetivo de "enriquecer a escena cultural da Coruña e crear unha comunidade cinéfila curiosa e inconformista".

El programa del festival contará con once películas en la Selección Oficial, incluyendo tres estrenos nacionales y cinco gallegos, así como dos sesiones de cortos, tres proyecciones especiales, dos CormoCharlas con cineastas internacionales y dos talleres creativos. Dos de las proyecciones serán en el Teatro Colón en colaboración con festivales como Serielizados Fest y Noites do Porto.

Además, como novedad, el evento contará con su primer fanzine incluyendo más de 60 páginas de contenido editorial y artístico. El programa se adentra en un cine narrativo que, como explica la organización, "observa a vida cotiá, os vínculos e a memoria, explorando novas formas de contar sen renunciar á emoción" entrelazando relatos ínitimos y sociales, experimentación forman y voces autorales.

Algunos de los nombres que pasarán por A Coruña son Amalia Ulman, Constantine Costi y Julius Krebs Damsbo, así como el gallego Lois Patiño o la periodista Patricia Simón.

Durante la rueda de prensa de presentación, el director del festival, Manuel Lógar, reivindicó "un cinema que convida á pausa, á emoción e á reflexión, afastado do ruido e do consumo rápido". Algo destacado también por la responsable de la identidad visual, Sara Pérez, que citó el carácter "firme, recoñecible e emocional" de la imagen gráfica que se estrena en esta edición.

Por su parte, el concelleiro de Cultura Gonzalo Castro resaltó que festivales como este "conectan coa realidade social e fan da Coruña unha ciudade audiovisual referente no Estado". El año pasado el Cormorán Film Fest reunió a más de 700 espectadores.

La programación completa se podrá consultar en la web del festival.