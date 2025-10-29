Luis Zahera y Tamar Novas regresan a Netflix con un nuevo thriller de acción: comienza su rodaje en Madrid

Netflix ha anunciado hace unas horas el comienzo de rodaje de una nueva película en la que el talento gallego vuelve a estar muy presente: Luis Zahera y Tamar Novas forman parte del elenco protagonista de una producción que promete dar mucho que hablar, cargada de misterio, acción y suspense, aunque por el momento se desconocen muchos detalles.

Se trata del nuevo thriller del director Daniel Sánchez Arévalo, conocido por su trabajo en éxitos como Azul oscuro casi negro, Diecisiete y Primos. Lo hace acompañado de un elenco excepcional integrado por algunos de los actores y actrices más reconocidos del panorama nacional: Luis Zahera, Tamar Novas, Laia Costa, Karra Elejalde, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

Rodaje en varias localizaciones de Madrid

"Parecía otro robo a un banco y se convirtió en una partida de engaños, miedo y supervivencia donde nadie es quien aparenta ser", así desvelaba Netflix en sus redes sociales la que será una de sus próximas producciones. Por ahora, no han dado muchos detalles, tan solo quiénes son los protagonistas y de qué va la trama.

Solo con ver quiénes lideran el reparto, resulta evidente que estamos ante una película con mucho potencial, donde el talento interpretativo promete ser uno de sus mayores atractivos.

La película está producida por la gallega Bambú Producciones ('La viuda negra', 'Fariña', 'El caso Alcàsser', 'El caso Asunta'), con Ramón Campos como productor ejecutivo y guionista junto a Daniel Sánchez Arévalo. La propia productora también ha informado sobre el inicio de este rodaje en sus redes.

"La trama se sitúa en plena crisis económica, cuando un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid, desencadenando una cadena de acontecimientos imprevisibles. Lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel", explica la productora Bambú en su publicación.

En palabras de Daniel Sánchez Arévalo, "¿te apetece cambiar de género?, me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión", comentó el director.