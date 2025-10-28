Luis Tosar será el presentador de los Goya 2026: una gala con "mucho catalán, gallego, euskera y castellano"

Este martes se ha dado a conocer quiénes serán los encargados de ponerse al frente de la 40 edición de los premios de la Academia de Cine, que tendrán lugar el próximo 28 de febrero en Barcelona: Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Así lo ha anunciado Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia, quien ha destacado que al actor gallego "es el mejor".

La pareja formada por el actor gallego, que cuenta con tres estatuillas, junto a la popular cantante y compositora catalana, ganadora de un Goya, se enfrentan a esto con ilusión y con ganas de hacer una gala muy amena para todos los públicos y para los amantes del cine español. Sabiendo la responsabilidad que tienen, resaltan el "honor" de compartirlo juntos.

40 edición de los Premios Goya

Luis Tosar ha sido ganador de tres premios Goya a lo largo de su carrera profesional: Mejor interpretación masculina por Los lunes al sol (2002) y Te doy mis ojos (2003), y Mejor interpretación masculina protagonista por Celda 211 (2009).

Por su parte, Rigoberta Bandini ganó 1 premio Goya a Mejor canción original con Yo solo quiero amor, tema principal de Te estoy amando locamente (2024).

"Nos apetece que la gala sea dinámica, divertida y que proyecte lo que hacemos en nuestras películas", declaró Tosar, según informan desde la Academia de Cine. El actor avanzó que la gran noche del cine español será un reflejo "de ese dinamismo y diversidad que hay en nuestro cine".

Además, en las declaraciones a los medios tras conocerse que la pareja será la encargada de presentar, Tosar ha confesado que en la gala "habrá mucho catalán, gallego, euskera y castellano. Habrá mucho de todo". "Los dos tenemos ganas de cantar, obviamente la música tenemos ganas de que esté", afirmó Rigoberta.

Ambos han aclarado que planean aportar un toque fresco y cercano a la gala, combinando su pasión por la interpretación y la música. Quieren que sea un espectáculo que haga reír, emocionar y conectar con el público desde la naturalidad y la honestidad, y descartan "encarnar cosas que no somos, no somos cómicos".

A sabiendas de las críticas y la exposición mediática que supone presentar la gala de los Goya, ambos afirman que no tienen miedo y que no es algo que les preocupe, pues harán todo lo que esté en su mano por ofrecer entretenimiento en una noche en la que disfrutar del cine español.

Así, el próximo 28 de febrero se celebrará la gala más importante del cine español, con Rigoberta Bandini y Luis Tosar al mando.