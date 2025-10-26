La gallega Paula Cons presenta su película 'Mi ilustrísimo amigo': "Es muy rompedora"

Mi ilustrísimo amigo es el segundo largometraje de la directora, guionista y periodista gallega Paula Cons, una película que narra la relación sentimental y epistolar que tuvieron la escritora gallega Emilia Pardo Bazán y el escritor canario Benito Pérez Galdós.

Lidia Veiga y Paco Déniz encarnan a estos dos autores que comenzaron a escribirse en 1883. La película narra la amistad, el amor y la admiración de los más de 30 años y 90 cartas que compartieron los escritores. Con Mi ilustrísimo amigo será la primera vez que se podrá ver en la gran pantalla la relación sentimental y epistolar que mantuvieron ambas figuras literarias. También es el primer largometraje de ficción centrado en la figura de Pérez Galdós.

El filme recibió el premio a Mejor Película en el Berlin Women Cinema Festival, un reconocimiento que se une al de la 34ª edición del Festival de Cine de Madrid - PNR, el del Festival de Ourense, y el de Mejor Dirección de Fotografía tanto en el Miami Women Film Festival como en el Montreal Women Film Festival. Por su parte, Lucía Veiga también se hizo con el premio AISGE a mejor interpretación.

La directora ofrecerá un coloquio de la película el próximo jueves, 30 de octubre, en Multicines Compostela. El largometraje también se puede ver en Cantones Cines, en Coruña, en Cines Tamberlick, en Vigo,y en Codex Cinema, en Lugo.

Será la primera vez que podamos ver en la gran pantalla la relación sentimental y epistolar de Emilia Pardo Bazán y Pérez Galdós, y también la primera película centrada en la figura del escritor. ¿Cómo surge la idea?

Aunque me pegue a mí, salió de Javier Pascual, el guionista, que también tiene orígenes gallegos. Él trabajaba en el Ministerio del Tiempo y dijo "esto da para más de un capítulo", contactó con el productor Chedey Reyes. Chedey buscaba una directora, estaba haciendo la serie Hierro, una serie gallega, decía "esto le pega tanto a Paula Cons" y me llamó. Vimos que nos entendimos bien, tenía algunas personas del equipo en mente y ahí empezó todo. Cuando me cayó el tema dije "pero qué es esta maravilla".

Es difícil adaptar una película histórica que recree fielmente el contecto histórico, en Mi ilustrísimo amigo lo es todavía más cuando solo existe una carta de Galdós, el resto son de Pardo Bazán. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad para recrear esta historia?

El otro día hablaba con una de las autoras del libro Miquiño mío, uno de los libros más famosos que recoge estas cartas, hay un punto en el que leyendo las de ella tú te imaginas las contestacienes. Ella se viene muy arriba en las cartas, pero no te puedes venir tan arriba en más de cien cartas tú sola. Eso es porque está viendo una contestación similar por el otro lado. Fue más mérito del guionista, yo lo que sí que hice fue introducir muchas partes de esas cartas en los diálogos, porque me parecían que eran tan buenas y tan increíbles.

Visualmente, que es de las partes que estoy más orgullosa, a priori decía que las personas pueden decir "uy, peli histórica, ellos dos vale, una clasicona", entonces dije no, hay que romper las expectativas totalmente. Decidí hacer todo menos una voz en off y escribiendo, entonces hice una cosa muy rompedora que la gente entiende perfectamente y entra perfecto en el código, digamos que todo empieza rompiendo la cuarta pared.

La elección de los personajes para recrear este contexto histórico también juega un papel fundamental, sobre todo cuando es una actriz tan reconocida, como Lucía Veiga, en papeles más cómicos. ¿Cómo ha sido esta elección?

Lo que me gustaba de Lucía, aunque es muchísimo más guapa de Emilia, es que es una mujer con un físico que digamos que no es el habitual que vemos en protagonistas mujeres. Ambos hacen comedia y controlan el rol dramático perfectamente y tienen un timming y un ritmo increíble.

La película ha tenido un gran recibimiento cosechando premios tanto nacionales como internacionales, especialmente en festivales de cine de mujeres. ¿Qué importancia le das a estos premios?

A mí lo que me flipa de esos premios es que hay el gran fuerte de que es una película sobre Benito y Emilia entonces, de repente, un premio en Montreal que no saben quiénes son Benito y Emilia les chifla la película. Eso me hace mucha ilusión porque entonces creo que sí funciona la historia. Los festivales siempre están para avalar, evidentemente son festivales de cine por mujeres, pero claro cuando ya hay cinco premios ya hay un público y la película ya tiene una vida propia. Me ha pasado una cosa muy bonita, no he ido a un solo festival sin premio.

Al igual que en tu anterior película, La isla de las mentiras, centras tu mirada en personajes femeninos. ¿Qué importancia tienen para ti tener representación femenina en tus películas?

No andamos muy ricas de referentes, cualquier referente hay que agarrarlo. Increíblemente, mujeres súper preparadas, no conocen en su dimensión a Emilia. Creo que lo que se narra en la película hay que escucharla porque ella reivindica su cuerpo, cero complejos, vive su sexualidad, segura de sí misma, le pega unos revolcones sobre el machismo a Benito, entonces hay un montón de cosas que resulta tan revolucionaria hoy en día y tan interesantes. Para hacer una película dices que no a otras muchas cosas, yo me enmarco en este proyecto porque no podía hacer nada más bonito y la disfruté muchísimo.

Tu faceta más periodística, de investigación, también está muy presente en tus proyectos audiovisuales. ¿Por qué?

Soy la súper rata de biblioteca number one. Siempre digo que en la fase en la que se construye de verdad la película es en la investigación. Es mi manera de acercarme a los proyectos, me hace sentir segura y me gusta.

La isla de las mentiras, a causa de la pandemia, fue estrenada en la plataforma Filmin, siendo la película más vista durante el fin de semana de su estreno en la plataforma. Actualmente, ¿qué papel juegan las plataformas en el sector audiovisual para ti?

Yo creo que todas nos podemos ayudar. Tener una plataforma detrás es, realmente, tener una fuerza de marketing y creo que la película puede existir en todos los lugares. Hay una cosa que se llaman las ventanas, que se han reducido y me parece lógico. Es decir, tú le das vida a una película algunas semanas y ya inmediatamente va a una plataforma, pues sí. Creo que todos pueden empujarse entre sí, muchas plataformas invierten en cine y las estrenan en cines, entonces me parecen socios absolutamente colaborativos.

¿Por qué deben los espectadores ir a ver Mi ilustrísimo amiga?

Más que por aprender, porque me parece una peli muy bonita, diferente, que eso creo que es lo que no se esperan. Es una película muy rompedora y original, no van a encontrar lo que se esperaban. Es una historia de amor del siglo XXI, con un hombre del siglo XIX y con una mujer del siglo XXIII.