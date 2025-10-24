Can Yaman sobre el talento de Luis Zahera: "Es de mis actores preferidos. Me gusta el acento gallego"

Ayer, el actor turco Can Yaman, conocido por protagonizar las series Dolunay, Bay Yanlış y Erkenci Kuş, acudió al programa La Revuelta. Con un español casi perfecto, sorprendió al propio David Broncano al revelar que solo lleva un año aprendiendo el idioma, y explicó qué métodos ha utilizado para conseguirlo.

El actor reconoció que cuenta con una profesora particular y que suele ver numerosas series y películas españolas en versión original con subtítulos. Entre ellas, destacó Entrevías, protagonizada por José Coronado y el actor gallego Luis Zahera, a quien confesó admirar.

"Es de mis actores preferidos"

Explicó que solo lleva un año aprendiendo español, tiempo en el que ha trabajado con una profesora particular, unas 4 horas al día, y ha visto muchas producciones españolas en versiones originales para aprender las expresiones más habituales.

Entre ellas, destacó Entrevías, protagonizado por José Coronado y el gallego Luis Zahera, de quien confesó ser un gran admirador: "Es de mis actores preferidos. Me gusta bastante el acento gallego", comentó.

Además, llevó sus cuadernos donde anota frases y expresiones españolas para mejorar su dominio del idioma, algo que le hizo mucha gracia a David Broncano al leer alguna de ellas como "mojar el churro", "me he pegado una viciada increíble" o "ser un paquete", entre otras.