El Festival Animacción impulsa la nueva generación de animadores en Galicia

La novena edición del Festival Internacional de Animación Animacción se celebrará entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre en A Coruña y Vigo con el objetivo de visibilizar el sector de la animación y ofrecer una plataforma a toda una nueva generación de creadores.

La programación incluye cortometrajes, películas y documentales para todos los públicos, además de charlas a cargo de los directores Juan Pablo Zaramella y Salvador Simó.

El Concurso de Cortometrajes será uno de los ejes del festival, con obras en tres categorías: sección general, infantil y Panorama Galicia Retro, centrada en directores gallegos.

La mayor parte de las proyecciones se realizarán en el Fórum Metropolitano y la Filmoteca de Galicia, con acceso gratuito, mientras que centros educativos y escuelas de arte y comunicación, como la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidade da Coruña, el CIFP Imaxe e Son (EIS), la EASD Pablo Picasso y el CIFP Audiovisual de Vigo, acogerán funciones especiales.

El programa incluye además proyecciones en centros de educación primaria, donde el alumnado podrá votar sus piezas favoritas de la sección infantil. Las solicitudes de participación continúan abiertas a través del correo festivalanimaccion@gmail.com.

Entre los invitados destacan Zaramella, conocido por cortometrajes como Luminaris y Pasajero, y Simó, director de películas como Guardiana de dragones y Buñuel en el laberinto de las tortugas, obra premiada con el Goya a mejor largometraje de animación.

La programación mantiene asimismo un compromiso social con Palestina, incorporando el documental The Wanted 18 y la película de animación The Tower.

Organizado por la asociación gallega Ánimas Anónimas, Animacción combina proyecciones, talleres y retos creativos como Mcguffin, fomentando la colaboración entre animadores con trayectoria y talentos.

La labor de la entidad ha dado lugar a proyectos reconocidos con nominaciones en los Premios Mestre Mateo.