Diego González Rivas zanja la polémica sobre su opinión de la sanidad pública: "La critico para que sea mejor"

Como era de esperar, 'La Revuelta' no iba a tardar mucho en hacer una de sus típicas conexiones con el popular doctor coruñés Diego González Rivas, que en esta ocasión se encuentra en Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo, para operar a pacientes con su unidad móvil.

Durante la conexión, el médico respondió a las críticas que recibió tras su participación en un podcast, en el que expresó una opinión sobre la sanidad pública que sorprendió a muchas personas. Afirmó que "cuando las cosas son gratis, la gente abusa", lo que desató una oleada de reacciones en su contra en las redes sociales.

"Somos muy afortunados por tener una sanidad pública en España"

El cirujano gallego Diego González Rivas, reconocido por su innovadora técnica de cirugía torácica mínimamente invasiva, continúa recorriendo el mundo para operar casos complejos en los rincones más necesitados del planeta.

Tras sus muchas conexiones con La Revuelta desde diferentes lugares del mundo, esta vez lo ha hecho desde Sierra Leona para enseñar, en directo, una operación de pulmón desde su unidad móvil.

Durante su intervención, mostró el entorno en el que trabaja actualmente, incluido el hospital local y la unidad móvil desde la que realiza operaciones en condiciones muy precarias, evidenciando la enorme desigualdad sanitaria que existe en muchas partes del mundo.

"Somos muy afortunados por tener una sanidad pública en España, debemos cuidarla y protegerla entre todos" #LaRevuelta @monicanaranjo pic.twitter.com/6KWCVn4GOr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2025

Después de presentar al equipo, ha hablado un poco sobre la situación tan crítica que hay en ese país, uno de los más pobres del mundo, señalando que no tienen medios para operar a la gente que lo necesita, motivo por el que su labor, y la de todo su equipo, es tan importante.

"Damos por hecho cosas a veces que, cuando sales un poco de aquí, de 3 sitios de Europa..." dice Broncano al escuchar las palabras del cirujano coruñés sobre la falta de recursos en el país, en comparación con lo que vivimos en España.

González Rivas también ha aprovechado la conexión para aclarar unas declaraciones recientes que generaron controversia. Tras comentar en un podcast que "cuando las cosas son gratis, la gente abusa", muchos interpretaron sus palabras como una crítica directa a la sanidad pública.

Sin embargo, en su conexión desde Kono, en Sierra Leona, el médico ha matizado su postura: "Critico la sanidad pública para que sea mejor, pero realmente somos muy afortunados, y lo que tenemos que hacer entre todos es mejorarla".

Y añadió: "Debemos de cuidarla y de protegerla entre todos, porque no sabemos lo que hay por ahí".