El documental ganador de un Oscar "20 días en Mariúpol" se proyectará en A Coruña en octubre

A Coruña acogerá el próximo 22 de octubre la proyección de una película muy especial. Se trata de 20 días en Mariúpol, el documental del periodista ucraniano Mstyslav Chernov que fue premiado en los Oscar 2024. La producción narra lo sucedido en la batalla para conquistar esta ciudad costera de Ucrania.

La cinta ha tenido una gran importancia, al ser testimonio de posibles crímenes de guerra rusos, como bombardeos contra hospitales, zonas residenciales y víctimas civiles. Además del valor como testimonio y de la gran acogida internacional recibida, 20 días en Mariúpol ganó el premio Oscar al mejor documental de 2024, siendo la primera producción ucraniana en ganar este premio de la Academia del Cine americana.

La película se proyectará en Afundación de A Coruña el día 22 de octubre a las 19:30, es una iniciativa de la Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína), ONG con sede en A Coruña que envía ayuda humanitaria a Ucrania y apoya a las personas refugiadas en Galicia. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla.

Periodismo bajo las bombas

La película documental 20 días en Mariúpol ofrece un relato en primera línea del asedio ruso a esta ciudad ucraniana en 2022. Dirigida por el periodista y cineasta Mstyslav Chernov, recoge las imágenes grabadas por un pequeño equipo de Associated Press que permaneció en Mariúpol durante los primeros días de la invasión. El resultado es un testimonio estremecedor que muestra la crudeza de los ataques, la destrucción de infraestructuras básicas y el drama humano vivido por miles de civiles atrapados sin electricidad, medicinas ni rutas seguras de evacuación.

El trabajo, que combina imágenes inéditas y relatos de supervivientes, no solo documenta la violencia de la guerra, sino también la dificultad de informar en condiciones extremas. Chernov y su equipo tuvieron que enviar el material bajo constantes bombardeos, convirtiéndose en la única ventana al mundo exterior en los momentos más duros del asedio. Esa labor periodística ha sido reconocida a nivel internacional como un ejemplo de resistencia informativa frente a la propaganda y la censura.

Desde su estreno, 20 días en Mariúpol ha cosechado numerosos premios, además del Oscar a mejor documental en 2024, consolidándose como una de las crónicas audiovisuales más impactantes del conflicto. La película no solo aporta un archivo visual de enorme valor histórico, sino que invita a la reflexión sobre el coste humano de la guerra y la importancia del periodismo en contextos donde la verdad se convierte en una de las primeras víctimas.