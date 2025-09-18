El exdirector de Contidos de la CRTVG, el gallego Fernando R. Ojea, nuevo secretario general de Forta

El periodista Fernando R. Ojea, exdirector de Contidos de la CRTVG —ahora llamada Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG)—, ha sido elegido este jueves en Madrid como nuevo secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta).

De este modo, Ojea sustituye en el cargo a Enrique Laucirica al frente de Forta, cuya junta general —integrada por las direcciones generales de 12 organismos autonómicos— adoptó la decisión por unanimidad.

Actualmente, este periodista es también secretario general de Circom Regional, la asociación europea que agrupa a los medios públicos regionales de 30 países, y es miembro del Comité Asesor do Observatorio Audiovisual Europeo. Previamente fue director de Proxección Social en la CRTVG.

En un comunicado, la CRTVG informa de este nombramiento de quien fue responsable de Contidos de la radio y televisión públicas de Galicia hasta el pasado julio de 2025.

Este licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid fue también director de Atlántico Diario, en Vigo, y redactor jefe de Economía en La Voz de Galicia, en A Coruña. También cuenta con Diploma de Estudos Avanzados en Comunicación Audiovisual por la Universidade da Coruña.

"Asumo con ilusión esta nueva responsabilidad en Forta, que es el punto de encuentro de doce medios autonómicos que representan como nadie los valores de la cercanía al ciudadano y la diversidad territorial de nuestro sistema público de comunicación. Mi objetivo será recoger el legado de Enrique Laucirica y, desde la experiencia acumulada, contribuir en la medida del posible a la eficiencia y calidad de los medios pertenecientes a la Forta, así como a su proyección conjunta dentro y fuera de España", ha afirmado Fernando R. Ojea tras el nombramiento.