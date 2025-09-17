Sirat, del gallego Oliver Laxe, es la película elegida para representar a España en los Oscar

La película Sirat, del cineasta gallego Oliver Laxe, ha sido la película española elegida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98 edición en 2026.

Así lo ha anunciado este miércoles el director Pablo Berger en la sede de la Academia de Cine, superando a las otras dos candidatas: Sorda, de Eva Libertad, y Romería, de Carla Simón.

Ahora, Sirat inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos.

El año pasado la candidatura española recayó en Segundo Premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que no logró entrar entre las cinco finalistas a los Oscar.

Un viaje

Sirat es una intensa odisea emocional que se adentra en el corazón del desierto marroquí, donde un padre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) intentan reconstruir los rastros de una joven desaparecida, su hija y hermana Mar.

La historia sigue el viaje de ambos, quienes se sumergen en el mundo de las raves en el sur de Marruecos, tras meses sin noticias de Mar, que desapareció durante una fiesta.

A medida que reparten su fotografía entre los asistentes y se integran en este universo de libertad y música electrónica, padre e hijo siguen a un grupo de raveros hacia una última celebración en pleno desierto.

En su búsqueda, se enfrentan al paisaje y la cultura de un mundo desconocido, el de las raves, pero también a su propia relación fracturada y al dolor que comparten en silencio.