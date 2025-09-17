El ciclo de cine 'Os ollos abertos' arranca en A Coruña centrado en la migración: programa completo

A Coruña acogerá desde este miércoles 17 y hasta el sábado 20 una nueva edición del ciclo de cine Os ollos abertos, una propuesta cultural organizada por el Ayuntamiento y la ONG local AIRE que vuelve a situar el cine social en el centro del debate público.

Las proyecciones, gratuitas hasta completar el aforo, comenzarán cada jornada a las 19:00 horas en la Sala Marilyn Monroe del Fórum Metropolitano.

Este año, la iniciativa pone el foco en la migración y en las leyes y políticas que la regulan, explorando cómo la burocracia y las normativas afectan directamente a la vida de quienes buscan un futuro en otro país.

A través de cuatro películas de gran calidad artística y cinematográfica, el ciclo pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre una realidad que sigue marcando el presente.

Programación de 'Os ollos abertos' en A Coruña.

Cada sesión irá acompañada de un coloquio en el que participarán especialistas en derecho, periodismo, cooperación y activismo, quienes aportarán contexto y abrirán el debate con el público sobre los diferentes aspectos que aborda cada filme.

Entre los títulos seleccionados figuran el documental Bidasoa 2018-2023 de Fermín Muguruza, la aclamada Código desconocido de Michael Haneke, La historia de Souleymane de Boris Lojkine y No Other Land, dirigida por Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal y Rachel Szor.