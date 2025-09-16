Betanzos (A Coruña) da el salto a Netflix con una miniserie cuyo rodaje arranca el 23 de septiembre

Betanzos será protagonista de una nueva serie que Bambú Producciones prepara para Netflix. Se trata de una miniserie que tendrá como escenario varias localizaciones de la ciudad coruñesa, principalmente en el casco histórico, tanto en exteriores como en edificios emblemáticos.

De esta manera, la Casa Consistorial, el CIEC o zonas como A Ponte Vella, Cañota, Eira Vella, figuran entre los escenarios que aparecerán en la producción audiovisual. Todavía se desconoce el nombre de la serie y del elenco de actores que conformarán el reparto.

El primer día de grabación será el día 23 de septiembre en la Casa Consistorial. A partir de ahí, los días de rodaje se prolongarán durante los meses de octubre y noviembre, si bien el Concello todavía no conoce las fechas exactas puesto que irán en función, en muchas ocasiones, del aspecto meteorológico.

El Concello de Betanzos avanza que informará a la ciudadanía a través de los canales oficiales (redes sociales y WhatsApp) con uno o dos días de antelación sobre las jornadas de rodaje.

Aunque la filmación pueda afectar puntualmente a la vida diaria en las zonas implicadas, desde el Gobierno local celebran el impacto positivo que tendrá en la promoción de Betanzos en una serie que "están seguros tendrá éxito en una plataforma como Netflix".