Ya es oficial: el gallego Martín (21 años) se suma a la lista de concursantes de la Gala 0 de OT 2025

Ya es oficial: Martín será uno de los 18 concursantes de la Gala 0 de Operación Triunfo. El joven de A Coruña intentará el próximo lunes 14 de septiembre hacerse un hueco en la academia musical que lanzó al estrellato a artistas como Aitana o David Bisbal.

Prime Video ha anunciado este viernes los concursantes seleccionados para esta nueva (y esperada) edición en OT 2025: Los elegidos. El programa especial, que muestra parte del proceso de casting, ha revelado que Martín será uno de los 18 participantes de la Gala 0.

Martín, único gallego en OT 2025

Martín es el único gallego que participará en la Gala 0 de OT. Su talento, carisma y esfuerzo lo han llevado hasta esta etapa decisiva, y si consigue superar esta última fase, no solo representará a su ciudad, sino a toda una comunidad.

Operación Triunfo, el programa creado por Gestmusic, arrancará de manera oficial el lunes 14 de septiembre con la Gala 0. En ella se seleccionan los 16 concursantes que entrarán a la Academia, mientras que otros 2 quedarán fuera del concurso.

Martín interpretará un tema sorpresa que, tal y como confesó a este medio, ya formó parte de sus castings. El joven se perfila como uno de los grandes favoritos, y su nombre apareció hace días en la posible lista filtrada de concursantes de la Gala 0.

Si logra superar esta última fase y entrar en la Academia compartirá espacio con otros 15 jóvenes cantantes. Allí recibirá clases de disciplinas, como voz, canto, movimiento y lenguaje musical. Además, tendrá la oportunidad de convivir con sus compañeros y vivir una experiencia única e inolvidable.

A continuación, te detallamos la lista completa de concursantes que participarán en la Gala 0 de Operación Triunfo 2025:

Carlos

Claudia

Cristina

Guille

Guillo

Iván

Javi Crespo

Judit

Laura

Lucía

Martín

María

Max

Olivia

Quique

Salma

Sam

Teyou

OT regresa con grandes novedades

Operación Triunfo ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida. Chenoa será, una temporada más, la maestra de ceremonias del programa, mientras que el jurado estará integrado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero.

El programa contará con el mayor escenario de su historia, equipado con 358 metros cuadrados de pantallas LED, 10 cámaras y más de 750 dispositivos de iluminación, detalla Bluper de El Español.

Las galas se celebrarán los lunes y, en esta ocasión, no habrá charla posterior con los concursantes. "No hay postgala, todo va a pasar en la gala, empieza a las 22:00 horas de la noche y acaba pronto, para que todo el mundo sepa quién se queda y quién se va antes de irse a dormir", ha explicado Tinet Rubira, productor de OT.

Como novedad, OT cruza el charco este 2025. Las galas se emitirán en directo en seis países de Latinoamérica: Brasil, Colombia, México, Argentina, Chile y Perú.