A Coruña estrena esta semana un festival de cine: así es la programación de Lóstrego Festival

A Coruña suma un nuevo hito a su programación cultural. Esta semana se celebra la primera edición del Lóstrego Festival, un festival de cine fantástico que tiene lugar del miércoles 3 al sábado 6 de septiembre en el Fórum Metropolitano.

Lóstrego Festival combinará la proyección de largometrajes fantásticos y de terror con un concurso de cortometrajes, además de actividades infantiles. La idea de los creadores es establecer el festival como un referente en la ciudad que atraiga a todos los públicos. Todos los días habrá actividades para la familia en horas amigables, mientras que por la noche serán las proyecciones de cine fantástico.

A la sección oficial del festival de cortometrajes concurrirán 27 cortos que se proyectarán todos los días a las 18:30, con una gala final de entrega de premios. Además, hay un concurso especial llamado Lóstrego en 60'' consistente en "ultracortometrajes" grabados con el móvil de un minuto de duración como máximo.

Además de todo ello, se proyectarán largometrajes de terror, tres de ellos recientes y con presencia de su director, y el cuarto un clásico con mayúsculas: La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, el director americano de padre coruñés que se inspiró en la Santa Compaña para crear los zombis modernos.

Programación completa del festival

Esta es la programación completa de la primera edición de Lóstrego Festival:

Miércoles, 3 de septiembre

11:30-13:00 : Taller Cuentacuentos y Mochito Mural (infantil)

: Taller Cuentacuentos y Mochito Mural (infantil) 12:00 : Inauguración de exposición y gala de inicio

: Inauguración de exposición y gala de inicio 12:30 : Proyección de Mirai, mi hermana pequeña (2018)

: Proyección de 18:30 : Bloque I de la Sección Oficial de Cortos

: Bloque I de la Sección Oficial de Cortos 20:00: Proyección de La Noche de los Muertos Vivientes (1968)

Jueves, 4 de septiembre

11:30-13:00 : Taller Crea tu Monstruo (infantil)

: Taller Crea tu Monstruo (infantil) 12:00 : Presentacións de libros + coloquio: Andrea Mic — Crónicas de Vanusum I e II Yaiza Galán — O Suspiro do Vento Cris F. Lago — Alguriaat, A guerra do Portal

: 17:00 : Charla: Queer no cine — Cris F. Lago (Sala Fernando Rey)

: Charla: Queer no cine — Cris F. Lago (Sala Fernando Rey) 18:30 : Bloque II de la Sección Oficial de Cortos

: Bloque II de la Sección Oficial de Cortos 20:00: Proyección de Jacinto (2021) con presencia de su director Javi Camino

Viernes, 5 de septiembre

11:30-13:00 : Taller Gymkana mágica (infantil)

: Taller Gymkana mágica (infantil) 12:00 : Proyección de Malencolía (2021) con presencia de su director Alfonso Zarauza

: Proyección de Malencolía (2021) con presencia de su director Alfonso Zarauza 17:00 : Charla: PROPS (Properties): obxectos icónicos do audiovisual - Marc Castro (Sala Fernando Rey)

: Charla: PROPS (Properties): obxectos icónicos do audiovisual - Marc Castro (Sala Fernando Rey) 18:30 : Bloque III de la Sección Oficial de Cortos

: Bloque III de la Sección Oficial de Cortos 20:00: Proyección de Sen Alma (2021) con presencia de su director Iago Barrado

Sábado, 6 de septiembre