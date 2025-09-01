Ofrecido por:
A Coruña estrena esta semana un festival de cine: así es la programación de Lóstrego Festival
La primera edición de este nuevo festival de cine fantástico se celebra en el Fórum Metropolitano de la ciudad del miércoles 3 al sábado 6 de septiembre
A Coruña suma un nuevo hito a su programación cultural. Esta semana se celebra la primera edición del Lóstrego Festival, un festival de cine fantástico que tiene lugar del miércoles 3 al sábado 6 de septiembre en el Fórum Metropolitano.
Lóstrego Festival combinará la proyección de largometrajes fantásticos y de terror con un concurso de cortometrajes, además de actividades infantiles. La idea de los creadores es establecer el festival como un referente en la ciudad que atraiga a todos los públicos. Todos los días habrá actividades para la familia en horas amigables, mientras que por la noche serán las proyecciones de cine fantástico.
A la sección oficial del festival de cortometrajes concurrirán 27 cortos que se proyectarán todos los días a las 18:30, con una gala final de entrega de premios. Además, hay un concurso especial llamado Lóstrego en 60'' consistente en "ultracortometrajes" grabados con el móvil de un minuto de duración como máximo.
Además de todo ello, se proyectarán largometrajes de terror, tres de ellos recientes y con presencia de su director, y el cuarto un clásico con mayúsculas: La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, el director americano de padre coruñés que se inspiró en la Santa Compaña para crear los zombis modernos.
Programación completa del festival
Esta es la programación completa de la primera edición de Lóstrego Festival:
Miércoles, 3 de septiembre
- 11:30-13:00: Taller Cuentacuentos y Mochito Mural (infantil)
- 12:00: Inauguración de exposición y gala de inicio
- 12:30: Proyección de Mirai, mi hermana pequeña (2018)
- 18:30: Bloque I de la Sección Oficial de Cortos
- 20:00: Proyección de La Noche de los Muertos Vivientes (1968)
Jueves, 4 de septiembre
- 11:30-13:00: Taller Crea tu Monstruo (infantil)
- 12:00: Presentacións de libros + coloquio:
- Andrea Mic — Crónicas de Vanusum I e II
- Yaiza Galán — O Suspiro do Vento
- Cris F. Lago — Alguriaat, A guerra do Portal
- 17:00: Charla: Queer no cine — Cris F. Lago (Sala Fernando Rey)
- 18:30: Bloque II de la Sección Oficial de Cortos
- 20:00: Proyección de Jacinto (2021) con presencia de su director Javi Camino
Viernes, 5 de septiembre
- 11:30-13:00: Taller Gymkana mágica (infantil)
- 12:00: Proyección de Malencolía (2021) con presencia de su director Alfonso Zarauza
- 17:00: Charla: PROPS (Properties): obxectos icónicos do audiovisual - Marc Castro (Sala Fernando Rey)
- 18:30: Bloque III de la Sección Oficial de Cortos
- 20:00: Proyección de Sen Alma (2021) con presencia de su director Iago Barrado
Sábado, 6 de septiembre
- 11:30-12:30: Taller Pinta tu Totoro y haz una figura (infantil)
- 12:35: Proyección de Mi Vecino Totoro (1988)
- 17:00-18:00: Sección Lóstrego en 60''
- 18:30: Bloque IV de la Sección Oficial de Cortos
- 20:00: Gala de clausura + Entrega de premios