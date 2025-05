Ya es oficial: Galicia abre la venta anticipada de entradas a 3,50 euros para la Fiesta del Cine 2025

Un hombre come palomitas en una sala de cine Shutterstock

¡La Fiesta del Cine regresa a Galicia! Los días 2, 3, 4 y 5 de junio cerca de una veintena de cines gallegos tendrán entradas a precios rebajados para atraer público a la gran pantalla. Los espectadores podrán disfrutar de películas, como Lilo&Stich, Misión Imposible - Sentencia Final, Bienvenido a la montaña, Antes de nós, Anzu. Gato fantasma y Estocolmo 1520, entre otras.

La venta anticipada de las entradas para la Fiesta del Cine, que se celebra del 2 al 5 de junio, ha arrancado este miércoles. Los interesados podrán adquirir sus entradas -a precio superreducido, 3,5 euros- tanto por Internet, en las webs de los cines, en las webs tradicionales de venta de entradas y en las taquillas de los 18 cines gallegos que participan en la edición de 2025.

Entradas de cine a 3,50 euros en Galicia

Sala de cine Shutterstock

Organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cines de España (Fece) y el Ministerio de Cultura, la Fiesta del Cine busca mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores y fomentar la asistencia a las salas de cine como un hábito social y cultural. La iniciativa suma ya más de 32 millones de espectadores entre todas las ediciones que se han celebrado desde 2009.

En total, Galicia cuenta con 18 salas que entre el 2 y el 5 de junio ofrecerán entradas a precios rebajados. En la provincia de A Coruña, hasta 9 de cines se suman a esta jornada. Son los Cantones, Cinesa de Marineda City y Yelmo Espacio Coruña en la ciudad; Bergantiños, en Carballo; Xunqueira, en Cee; Duplex Cinema, en Ferrol; Odeón Multicines, en Narón; Barbanza, en Ribeira, y Cinesa As Cancelas, en Santiago de Compostela.

Por otro lado, en Pontevedra se suman cinco, con Cinexpo en la capital de provincia; Tamberlick, Yelmo Vialia y Yelmo Vigo, en Vigo, y Gran Arousa, en Vilagarcía. En Lugo se suman tres, con Cristal y Yelmo As Termas, en Lugo, y Hollywood, en Monforte de Lemos; mientras que en Ourense se suma el cine Pontevella de la ciudad ourensana.

Los interesados ya pueden adquirir las entradas tanto a través de la página web de los cines como en los cajeros que tienen situados en la entrada, así como en taquilla. Cada persona podrá adquirir las localidades que necesite, con un precio por entrada de 3,50 euros. No obstante, las películas 3D podrían tener un suplemento. Ocurre lo mismo con las butacas VIP.

Como novedad, ya no es necesario solicitar una acreditación para participar en la Fiesta del Cine, por lo que no hay que hacer ninguna gestión, simplemente ir al cine y disfrutar de las películas que quieras del 2 al 5 de junio a 3,5 euros cada entrada. Por otro lado, cabe recordar que la Fiesta del Cine no es acumulable a ofertas, cupones o descuentos, si bien los jóvenes adscritos al Bono Cultural Joven sí podrán usarlo para adquirir entradas.

A continuación, te dejamos el listado completo con los cines gallegos adheridos a la Fiesta del Cine para que puedas disfrutar de tus películas favoritas al mejor precio:

Provincia de A Coruña

A Coruña: Cantones, Cinesa Marineda City, Cine Yelmo Espacio Coruña

Carballo: Bergantiños

Cee: Xunqueira

Ferrol: Duplex Cinema

Narón: Odeón Multicines Narón

Ribeira: Barbanza

Santiago de Compostela: Cinesa As Cancelas

Provincia de Pontevedra

Pontevedra: Cinexpo

Vigo: Tamberlick, Cine Yelmo Vialia Vigo, Cine Yelmo Vigo y Ocine Premium Gran Vía

Vilagarcía de Arousa: Gran Arousa

Provincia de Ourense

Ourense: Pontevella

Provincia de Lugo