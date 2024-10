Una productora de Galicia hará la primera serie sobre Bacardí: "Es una historia de valores"

A Coruña se ha convertido en los últimos años en el epicentro de la producción audiovisual gallega. Empresas como VacaFilms, Portocabo o Ficción Producciones han liderado el sector en la provincia hasta ahora. No obstante, el audiovisual gallego parece no tocar techo. Arrivelo Producciones, empresa afincada en A Coruña desde hace unos años, ha dado un golpe en la mesa con un proyecto ilusionante: la creación de la primera serie sobre la familia Bacardí.

Bacardí history llegará a las pequeñas pantallas próximamente "con un elenco de primer nivel e internacional" y muchas papeletas para ser un éxito mundial. La producción se grabará tanto en español como en inglés y está llamada a ser el impulso necesario para la consolidación de Arrivelo Producciones en el sector audiovisual.

La serie arrojará luz sobre una "historia de valores y de principios" poco conocida, pero con un gran valor humano. Así lo defiende a capa y espada el productor ejecutivo de la compañía, Andrés de Arriaga (A Coruña, 1965). Él se enamoró de la historia en 2006 durante un viaje personal a Puerto Rico. Todavía 20 años después de ese viaje duda si fue "suerte", el "destino" o "Dios" lo que le llevaron a contratar una excusión a la destilería de Bacardí. Fuera como fuere, está eternamente agradecido porque allí conoció "una historia fascinante de una familia que siempre ha estado en el lado bueno de la historia".

Imagen de archivo de Barcardi. Barcardi

Fue años más tarde cuando fundó Arrivelo Producciones y recuperó la historia de Bacardí. No fue tarea fácil. "Fui recorriendo las diferentes destilerías de la compañía y me dijeron 14 veces que no", recuerda Arraiga. Incluso cuando dio con la "tecla clave" de la empresa, la directora global internacional de comunicaciones de Bacardí, Jessica Merz, ella también le negó la historia.

La fe de Arraiga con el proyecto, sin embargo, transformó 14 'no' en una gran oportunidad para su compañía y para el audiovisual coruñés. "Aquel día estuve inspirado y le dije 'Esta no es vuestra historia, es una historia del mundo. Es historia de España, de Cuba y de Estados Unidos'", recuerda con pelos y señales el productor ejecutivo de la productora tras Bacardí History.

Arraiga está convencido de que hoy en día la máxima de muchos es "ganar dinero y ser famoso". Él ya tiene la primera y pronto podría lograr la segunda, pero es claro tajante cuando dice que lo importante son los valores y los principios. Y la familia Bacardí, asegura, los tiene: "Son un ejemplo a seguir. Se ve en su comportamiento con la esclavitud, dando trabajo a mujeres, en defender al pueblo cubano y con su capacidad de resiliencia, lucha y superación". Entre ellas, los expolios del Gobierno cubano y de otras vicisitudes de la vida como tornado o tormentas tropicales.

El Edificio Bacardí fue el primer rascacielos de La Habana

Coproducción con grandes nombres del audiovisual nacional

La serie está coproducida por Arrivelo Producciones y Secuoya Estudios y verá la luz en los próximos años. La producción se cuece a fuego lento, pero sus promotores están convencidos de que valdrá la pena. Aseguran que, si una de las compañías de licorería más grandes del mundo se fijó en una pequeña productora de A Coruña, es por una simple razón: la pasión y la certeza de que esta serie puede cambiar personas. "Lo que quiero es que esta historia la conozca la juventud para que nuestros jóvenes vean un ejemplo a seguir de lo que es ser buena persona, trabajar, luchar, superar las adversidades y triunfar", confiesa Andrés de Arriaga.

El equipo de Arrivelo Producciones ha tenido acceso a documentos e imágenes de los archivos de la familia Bacardí. Esa cantidad de información y documentación ha sido ordenada por Manuel Darriba —guionista de grandes producciones de la TVG como O sabor das Margaridas o Auga Seca—. Pieza fundamental también será su socio y productor de cine David Martínez —director de Secuoya Studios y antiguo responsable de la producción de ficción para TVE, Mediaset y Voz Audiovisual—.

Andrés de Arriaga también tiene un papel fundamental en la compañía. Él se define como "visionario". Visualiza el proyecto y lucha por él. "Soy un soñador. Mi madre siempre decía 'Mi hijo es encantador, pero es igual al 14'. Se refería al bus, que daba la vuelta entera por toda la ciudad. Lo decía porque yo en el coche siempre me pierdo y doy vueltas porque mientras conduzco voy soñando", ejemplifica.

Fábrica de Bacardí en Puerto Rico

"Creí que A Coruña se me había quedado pequeña. Me equivocaba"

Andrés de Arriaga no es un empresario al uso. Ahora no se mueve por dinero, lo hace por convencimiento. A sus casi 50 años ha conseguido alcanzar un nivel económico que le permite vivir con tranquilidad y apostar por proyectos como Arrivelo Producciones por pura pasión.

Sus amigos y socios le definen como "un corredor de fondo", una persona que no tira la toalla. En 2010, en plena crisis española, reformuló su empresa y cruzó el cargo dirección a Perú para reinventarse. En Latinoamérica se encontró con un contexto hostil en el que en más de una ocasión pusieron palos en las ruedas.

"Siempre he encontrado bastantes dificultades en todos los sectores para ir hacia delante. A base de lucha, esfuerzo y sacrificio he logrado progresar y cultivar éxitos", explica en conversación con este diario. "Sin embargo, en el sector audiovisual yo solo me he encontrado abrazos, ánimos y compañeros de viaje", añade a renglón seguido. Cita compañeros de camino como David Martínez y Daniel Écija —productor de grandes éxitos nacionales como Médico de familia, 7 vidas, Los Serrano, Los Hombres de Paco, El Internado, Águila Roja, Aída o Cristo Rey—.

Esas alianzas quizá también desempeñen un papel clave para presentar nuevos proyectos después de Bacardí Family. Es el caso de 100 Vírgenes, La Dama del Norte o Succes. Eso sí, antes tocará una cita con Bacardí Family. "Creí que A Coruña se me había quedado pequeña y que tenía que ir a otros sitios para crecer como empresario. Cuando me fui, después de unos años, descubrí que me equivocaba. Como aquí no se vive en ningún sitio", asegura convencido.