El cine gallego volverá a contar con una sección propia en el London Spanish Film Festival

El cine gallego vuelve a contar con una sección propia en el London Spanish Film Festival, denominada Letters from Galicia, para exhibir en la capital británica algunas de las producciones del cine local más reciente. La Xunta colabora con la asociación Proxecta, Coordinadora Galega de Festivais de Cinema, y la plataforma Galician Film Forum en esta segunda edición de la iniciativa.

Letters from Galicia acogerá las proyecciones de O Corno (2023) e o documental Salvaxe, Salvaxe (2024), ademais dunha selección de seis curtas de varios xéneros e formatos da que forman parte Habitar (2023), Véxote (2024), To Bird or Not To Bird (2023), Non te vexo (2023), Queimar cando morra (2024) e Alguén me chamou serpe negra (2024).

Así, con el apoyo de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, se amplía el foco gallego en este festival que dirige la productora catalana Joana Granero. El objetivo es contribuir a la oferta cultural de Galicia en la capital británica, en el marco de uno de los eventos que más repercusión tiene en la comunidad española y foránea, y en la línea del trabajo llevado a cado desde 2015 por el colectivo Galicia Film Forum como espacio de exhibición de nuestro cine en Londres.

La Diputación de A Coruña convoca el XI Premio Concepción Arenal

Asimismo, la Diputación de A Coruña ha convocado el XI Premio Concepción Arenal a proyectos educativos por la igualdad de género. El plazo de presentación de trabajos estará abierto desde el 20 de septiembre hasta el 31 de octubre.

Según informa el organismo provincial, repartirá 15.000 euros en premios: 5.000 para el ganador de las tres categorías a concurso. Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, bachillerato y formación profesional básica y grado medio.

Podrán participar centros educativos públicos de la provincia que impartan esas tres modalidades de enseñanza. El objetivo del certamen es diseñar y ejecutar proyectos educativos que busquen el desarrolo de habilidades para la identificación y el rechazo de estereotipos sexistas.

En otro orden de cosas, el organismo provincial ha publicado las bases de la nueva línea de ayudas PEL para personas autónomas con más de cinco años en la actividad y residencia fiscal en municipios coruñeses de menos de 10.000 habitantes.