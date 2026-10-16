'Escándalo en Redacción' llega este fin de semana al teatro Colón de A Coruña

¿Qué ocurre cuando los periodistas se convierten en sus propios personajes?, Sobre esta pregunta se articula todo el universo del espectáculo Escándalo en Redacción, que se estrena hoy en el Teatro Colón de A Coruña.

Iria Ares y Xoán C. Mejuto dan vida a Clara Beltrán y Tomás Chamorro, dos periodistas que deciden crear su propio medio digital independiente. Para conseguir que su pequeña redacción parezca mucho mayor, empiezan a construir alrededor de ella diferentes identidades y colaboradores.

El juego funciona: el medio crece, las noticias circulan y la frontera entre lo que ocurre y la forma de contarlo empieza a hacerse cada vez más difícil de distinguir.

Lo que comienza como un juego periodístico se convierte entonces en una carrera por controlar la noticia, las versiones y, finalmente, sus propias vidas. Clara Beltrán y Tomás Chamorro: dos personas inteligentes, competitivas y acostumbradas a discutir que descubren que resulta mucho más sencillo editar una portada que controlar aquello que sienten.

Desde la productora Estudo Momento destacan que una de sus principales referencias es Luna Nueva (His Girl Friday, 1940), de Howard Hawks, paradigma de la screwball comedy norteamericana y de un tipo de comedia basada en la velocidad verbal, el enfrentamiento entre dos personajes inteligentes y una relación sentimental que se construye precisamente mientras ambos intentan derrotarse.

Sin embargo, aclaran que Estudo Momento no busca reproducir estéticamente los años cuarenta. Busca trasladar al presente su ritmo, su precisión y el placer de asistir al conflicto entre dos personajes que disfrutan llevándose la contraria.

Dos actores y múltiples personajes

A pesar de que en el escenario solo están Iria Ares y Xoán C. Mejuto, el universo que rodea a sus personajes es mucho mayor. Conexiones en directo, videollamadas, noticias, declaraciones, entrevistas y diferentes colaboradores aparecen en pantalla y convierten la pequeña redacción en un ecosistema mediático completo.

Incluso, algunos de esos personajes han sido desarrollados mediante herramientas de inteligencia artificial generativa, dentro de la colaboración audiovisual de la producción con Nova U.

Sin embargo, explican que la inteligencia artificial no aparece planteada como demostración tecnológica, sino como una herramienta narrativa al servicio de la propia pregunta del espectáculo: qué ocurre cuando empezamos a fabricar personajes capaces de representar por nosotros aquello que queremos contar.