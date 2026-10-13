La Casa Museo Picasso de A Coruña estrena una nueva exposición artística de Leandro Lamas

La Casa Museo Picasso acoge desde este martes, 13 de octubre, la exposición 'Versolandradas', una nueva propuesta del artista gallego Leandro Lamas. La muestra acerca al público el universo creativo de uno de los artistas gallegos con mayor proyección en la actualidad, reconocido por su particular estilo 'naíf', el uso de colores intensos y la representación de escenas inspiradas en la cultura popular gallega, las tradiciones y la vida cotidiana.

La exposición fue inaugurada con la participación del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quien destacó la relevancia del trabajo desarrollado por Leandro Lamas a lo largo de las últimas décadas. "Leandro Lamas ha conseguido construir un lenguaje artístico propio y perfectamente reconocible, conectando con la ciudadanía a través de una obra que combina creatividad, identidad y emoción. Su capacidad para reinterpretar la tradición gallega desde una mirada contemporánea lo convierte en una de las voces más singulares del arte gallego actual".

Nacido en Narón en 1973, Leandro Lamas ha desarrollado una trayectoria artística consolidada desde finales de la década de los noventa. Pintor, ilustrador, actor y director teatral, ha expuesto su obra en numerosas ciudades de Galicia, España y Portugal, convirtiéndose en uno de los nombres más conocidos del arte gallego contemporáneo.

Su producción artística se caracteriza por la representación de personajes, animales y paisajes que evocan la memoria colectiva, los afectos y las tradiciones gallegas, con una estética marcada por el optimismo, la fantasía y la expresividad cromática. A lo largo de su carrera ha combinado la pintura con la ilustración, realizando carteles, murales, portadas discográficas y colaboraciones para diversas publicaciones.

La exposición 'Versolandradas' se suma a la programación cultural impulsada por el Concello de A Coruña en sus espacios museísticos, contribuyendo a reforzar la oferta expositiva de la ciudad y a dar visibilidad al talento creativo gallego.