Felipe González, el joven gallego que con 17 años cubrió las elecciones alemanas: "Es el periodismo que me gusta"

Felipe González Luengas tiene 17 años, vive en Betanzos y todavía está cursando segundo de Bachillerato, pero ya ha realizado su primera cobertura periodística internacional.

Su destino fue Alemania, concretamente a Magdeburgo y Berlín, dos ciudades a las que viajó entre el 2 y el 7 de septiembre para documentar las elecciones al Parlamento regional de Sajonia-Anhalt, celebradas el día 6 y marcadas por el avance de la ultraderecha.

Para conseguirlo, este joven no contó con la financiación de ningún medio de comunicación. Durante el verano trabajó como ayudante de cocina en A Coruña y destinó sus ahorros a pagar el viaje. Consiguió una acreditación de prensa, contó con la colaboración de traductoras de la Universidad de Magdeburgo y recorrió distintos escenarios de la campaña electoral con su cámara y sus micrófonos.

El resultado es un reportaje de entre 8.000 y 9.000 palabras, acompañado de fotografías originales tomadas durante aquellos seis días. Un trabajo que ahora busca publicar y que supone su primer paso hacia una profesión que tiene muy clara desde pequeño: quiere ser corresponsal de guerra. "Me encantó estar entrevistando a gente de otro idioma, estar en escena y contar la historia como realmente se cuenta. Es el periodismo que a mí me gusta", asegura a Quincemil.

Un verano trabajando para financiar su primera cobertura

Mientras preparaba su entrada en segundo de Bachillerato, Felipe tenía la mirada puesta en Alemania. Su interés por la historia y la política internacional lo había llevado a seguir de cerca la situación del país y, especialmente, el crecimiento de Alternativa para Alemania (AfD).

Las elecciones al Landtag de Sajonia-Anhalt, el Parlamento de este estado federado, le parecieron una oportunidad para dar el salto del interés por la actualidad a la práctica periodística. "Estuve trabajando todo este verano como ayudante de cocina para un restaurante tailandés en A Coruña y, con todo el dinero que pude ahorrar, me pagué el viaje para ir a Alemania", explica.

Felipe nació en Galicia, aunque sus padres y el resto de su familia son de Colombia. Desde pequeño ha sido un apasionado de la historia y la lectura, aficiones que se intensificaron durante la pandemia. Ahora, con 17 años, ha decidido convertir esa curiosidad en su futuro profesional.

Antes de marcharse, comenzó a enviar correos electrónicos para conseguir los recursos necesarios. Contactó, entre otras instituciones, con la Universidad de Magdeburgo y con los organizadores de la cobertura electoral, explicando que era un joven español interesado en entrevistar a personas con distintas opiniones políticas.

La acreditación no llegó fácilmente. Al principio le comunicaron que las plazas disponibles estaban ocupadas. Sin embargo, tres días antes de las elecciones recibió una nueva respuesta. "Me escribieron diciendo que habían quedado plazas libres y que volviese a enviar mi información. El día antes me llegó el correo y me dijeron que estaba acreditado para la sala de prensa", recuerda.

Así, el 6 de septiembre pudo acceder al dispositivo informativo instalado en la Messe de Magdeburgo, donde se desarrolló el acto de la noche electoral organizado por el Parlamento regional.

Miles de personas se concentran en la Willy-Brandt-Platz durante la manifestación contra la AfD, en la víspera de las elecciones Felipe González

De las manifestaciones a la noche electoral en Magdeburgo

Felipe llegó a Alemania el 2 de septiembre con una idea: escuchar a los ciudadanos y conocer qué había detrás de sus posiciones políticas.

Durante los días previos a las elecciones entrevistó a estudiantes universitarios, vecinos y participantes en actos políticos. También acudió a una manifestación contra AfD celebrada el 5 de septiembre en la Willy-Brandt-Platz de Magdeburgo, donde miles de personas se concentraron en vísperas de la votación.

Su cámara recogió aquella movilización, pero también otros momentos de una campaña marcada por la polarización política.

Una de las situaciones que más recuerda se produjo cuando intentó acceder a un acto de AfD anunciado como un encuentro familiar. "Fui con la cámara y los micrófonos, pero no me dejaron entrar. Entonces me subí a un pequeño monte y me encontré con un montón de periodistas de otros países que tampoco habían podido acceder", relata.

No fue el único obstáculo. Según explica, conseguir entrevistas con simpatizantes de AfD resultó especialmente complicado porque muchos rechazaban hablar ante los medios. "Fue complicado hablar con gente que votase a AfD, porque la gran mayoría no cuenta nada", añade.

Aun así, consiguió recoger testimonios de personas con diferentes opiniones. Entre sus objetivos estaba comprender tanto las razones de quienes respaldaban a la formación como las preocupaciones de quienes se oponían a ella.

El 6 de septiembre vivió desde dentro la noche electoral en la Messe de Magdeburgo. Entre las imágenes que tomó figura una fotografía de Ulrich Siegmund, cabeza de lista de AfD en Sajonia-Anhalt, mientras atendía a Radio Brocken durante el acto organizado por el Parlamento regional.

Para un estudiante de 17 años que todavía no ha comenzado la carrera de Periodismo, aquella jornada supuso su primer contacto directo con una cobertura electoral de estas características.

Las historias detrás de los resultados

Felipe no quería limitar su reportaje a explicar qué partido había conseguido más votos. Buscaba entender cómo vivían los alemanes aquel momento político.

Para ello contó con la ayuda de traductoras vinculadas a la Universidad de Magdeburgo, que le facilitaron las conversaciones con personas de distintas edades y procedencias.

Entre los testimonios que más le impactaron recuerda el del propietario del alojamiento donde se hospedó, quien le habló de los cambios que había observado en su entorno desde la llegada de refugiados sirios a Alemania en 2015.

También conversó con estudiantes que mostraban su preocupación por el crecimiento de AfD. Una de sus traductoras le relató episodios de intimidación por parte de grupos de extrema derecha, mientras que otra le contó que había sufrido el lanzamiento de piedras durante una manifestación.

Otro de sus entrevistados fue un hombre que había participado en la construcción del Muro de Berlín, con quien pudo hablar sobre la historia política alemana y sus paralelismos con el presente.

También destaca su conversación con una escritora vinculada a una asociación literaria de Sajonia-Anhalt, que le transmitió su preocupación por las posibles consecuencias de los cambios políticos para la cultura. "Quería ver cómo eran las personas que votaban a ese partido", explica Felipe, que buscaba recoger diferentes perspectivas y alejarse de las generalizaciones.

Ulrich Siegmund, cabeza de lista de la AfD en Sajonia-Anhalt, atiende a Radio Brocken durante el acto de la noche electoral Felipe González

Una fotografía en Berlín que resume todo el viaje

El 7 de septiembre, cuando se encontraba en Berlín antes de regresar a España, Felipe se topó por casualidad con una manifestación contra el resultado electoral de Sajonia-Anhalt frente a la Puerta de Brandeburgo.

Allí continuó haciendo fotografías. Una de ellas muestra a un asistente discutiendo con otros participantes, poco antes de ser expulsado de la concentración.

Sin embargo, la imagen que recuerda con más cariño es otra. "Vi a dos mujeres que estaban cada una a un lado de la plaza. Se vieron, fueron corriendo, se abrazaron y se pusieron a llorar. Justamente me pilló a mí en medio y tengo la foto. Es preciosa", relata.

Aquella escena le permitió captar precisamente lo que había ido a buscar a Alemania: las emociones de las personas que viven los acontecimientos políticos en primera persona.

Durante los seis días de cobertura realizó numerosas fotografías, de las que seleccionó 17 para acompañar su crónica. Todas las imágenes son originales y fueron tomadas por él en Magdeburgo y Berlín.

Un asistente discute con otros participantes durante la manifestación contra el resultado electoral de Sajonia-Anhalt, frente a la Puerta de Brandeburgo Felipe González

Su primera gran crónica, todavía pendiente de publicación

De regreso a Betanzos, Felipe dedicó varios días a ordenar las entrevistas, revisar sus fotografías y dar forma a todo lo que había vivido. El resultado es un reportaje de unas 22 páginas, dividido en tres partes y con una extensión de entre 8.000 y 9.000 palabras. "Estoy orgulloso de lo que he hecho", asegura.

No es su primer acercamiento a la escritura periodística. Anteriormente había preparado un artículo sobre la situación de las mujeres en Afganistán, aunque reconoce que es muy exigente con sus propios trabajos y que todavía no ha publicado ninguno.

Su aventura alemana también ha servido para que su familia comprenda hasta qué punto se toma en serio su futuro profesional. Según cuenta, sus padres pensaban inicialmente que su interés por el periodismo podía ser una afición pasajera. "Yo creo que pensaban que era una etapa que se pasaría en unos años y que querría ser abogado o economista", comenta.

Sin embargo, después de regresar de Alemania y enseñarles el reportaje, su percepción comenzó a cambiar. "No me imagino haciendo algo en el futuro que no fuera eso", añade.

Felipe tiene claro cuál es su siguiente objetivo académico: estudiar el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. En primero de Bachillerato obtuvo una media de 8,56 y este curso espera mejorarla para conseguir la nota necesaria.

Después quiere especializarse en periodismo internacional y cumplir su gran sueño: convertirse en corresponsal de guerra.

"Desde pequeñito siempre me ha gustado muchísimo la historia. Siempre he leído un montón, sobre todo desde la cuarentena", explica. Entre sus referentes están Arturo Pérez-Reverte y Ryszard Kapuściński, a quienes admira por su trayectoria periodística.

Es consciente de los peligros de trabajar en zonas de conflicto y sabe que lo vivido en Alemania no puede compararse con una cobertura de guerra. Aun así, la experiencia ha reforzado su vocación. "Sé obviamente los riesgos que esto conlleva, pero es que me encantaría. No me imagino haciendo algo en el futuro que no fuera eso", afirma.

Felipe ya piensa en su próxima cobertura. Quiere desplazarse a Madrid para seguir las elecciones generales del 29 de noviembre, una posibilidad que ya ha hablado con sus padres y que espera poder compaginar con las clases. "Creo que es el siguiente paso", asegura.