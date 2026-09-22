Xerardo Quintiá gana el XX Premio Narrativa Breve Repsol en Galicia

La obra, bajo el título y lema A Miseria, de Xerardo Quintiá, resultó ganadora de la XX edición del Premio Narrativa Breve Repsol en lengua gallega y recibirá una dotación de 15.000 euros, además de la publicación del libro por la Editorial Galaxia. Así lo comunicó esta mañana el portavoz del jurado, Armando Requeixo.

El acto de fallo de este 20.º aniversario tuvo lugar en la Fundación Seoane y contó con la presencia de representantes de las entidades impulsoras del premio: el secretario general de Política Lingüística, Valentín García; la directora de la Refinería de Repsol en A Coruña, Natalia Barreiro; el concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro; el director general de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro; Cesáreo Sánchez, presidente de la Asociación de Escritoras y Escritores en Lingua Galega (AELG); Dolores S. Palomino, académica de la Real Academia Galega; y Armando Requeixo, como portavoz del jurado.

Este año, la convocatoria del XX aniversario superó el número de obras presentadas, con más de 60 obras originales e inéditas.

El jurado de la XX edición del Premio Narrativa Breve Repsol estuvo compuesto por cinco reconocidas voces de las letras gallegas: el director general de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro; la escritora y ganadora de la XIX edición del Premio Narrativa Breve Repsol, Carmen V. Valiña; la archivera y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Real Academia Galega, Dolores Sánchez Palomino; el también crítico literario, Armando Requeixo; y la poeta y escritora designada por la Asociación de Escritoras y Escritores en Lingua Galega (AELG), Alicia Fernández.

Armando Requeixo, portavoz del Jurado de esta edición, destacó de la novela de Xerardo Quintiá "la capacidad para articular un relato de profunda sensibilidad social, que plasma la tragedia de un desahucio y las dramáticas consecuencias que provoca en la familia que lo sufre. También señaló especialmente el talento del autor para reflejar la transformación en la identidad del protagonista, que ve cómo una vida acomodada acaba convirtiéndose en una tragedia que termina por anularlo".

Según los miembros del Jurado, la obra "está escrita con una prosa de muy fino acabado, llena de imágenes poéticas. Esta historia conmoverá a los lectores, invitándolos a repensar el inclemente y feroz mundo en el que vive una parte de la sociedad actual".

El ganador de esta edición

Xerardo Quintiá Pérez, nacido en Friol (Lugo) el 28 de marzo de 1970, es un escritor gallego con una amplia trayectoria en los ámbitos de la narrativa, la poesía y la literatura infantil y juvenil. A lo largo de su carrera ha publicado numerosas obras, entre ellas 'Hotel Cidade Sur', 'O viaxeiro radical' y 'Un rabaño de ovellas brancas', además de títulos de poesía como Poesía en ruta y la trilogía 'Fornelos & Fornelos'.

Su obra también se ha dirigido al público infantil y juvenil, con títulos como 'Titiritesa', traducido a varios idiomas, y 'O corazón dos paxaros'. Su trayectoria literaria ha sido reconocida con distintos galardones, entre ellos el Premio de Poesía Fermín Bouza Brey por 'Poesía en ruta' y el Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño por 'Fornelos & Fornelos', primeira fundación. Su producción se completa con obras colectivas y trabajos de correspondencia, consolidando una trayectoria vinculada especialmente a la literatura gallega contemporánea.