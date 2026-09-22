Inauguración de la exposición de Elena Corredoira & Jorge Taboada en Gures - Epacio de arte efímero Andrea Sánchez

La primera edición de CAbe en A Coruña cierra con más de 10.000 asistentes

La primera edición de Coruña Arte Aberta (CAbe) finaliza con más de 10.000 asistentes después de cuatro jornadas en las que diferentes espacios de A Coruña se convirtieron en escenario para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía.

La iniciativa reunió bajo una misma programación a museos, fundaciones y galerías, pero también llevó las propuestas artísticas más allá de los espacios expositivos habituales. Estudios de creadores, tiendas de autor y establecimientos de hostelería formaron parte de un recorrido que se completó con intervenciones en el espacio público y sesiones musicales.

El director de CAbe, Héctor César, hace un balance muy positivo del estreno y califica esta primera edición como un "éxito rotundo", tanto por la respuesta del público como por la acogida entre artistas y profesionales de la industria.

"Durante estas semanas hemos recibido comentarios muy positivos sobre lo pertinente que era la celebración de CAbe", señala César, que destaca también "el gran ambiente, la asistencia masiva y las sinergias que se generaron".

El responsable del evento pone el foco, además, en la singularidad de una programación que ha incorporado espacios alejados del circuito artístico convencional. "Si bien tiene referencias en otras ciudades, el hecho de incluir locales más alternativos, como tiendas o bares, lo hace bastante único, al igual que la importancia de la colaboración público-privada", explica.

CAbe contó en su primera edición con el apoyo del Concello da Coruña y de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia y Xacobeo 2027. La organización plantea ahora dar continuidad al proyecto y consolidar la cita dentro del calendario artístico.

"El nacimiento de Coruña Arte Aberta ha sido un paso relevante para la visibilidad del arte contemporáneo coruñés y gallego, una primera piedra para asentarlo dentro del calendario artístico nacional con el objetivo y el compromiso de seguir creciendo con cada edición", afirma Héctor César.

Cuatro obras para la colección CAbe

El cierre de la primera edición también ha servido para dar a conocer el Premio de Adquisición CAbe, con el que la organización incorpora cuatro obras a su colección.

Las piezas seleccionadas corresponden a Manuel Mampaso, cuya obra estuvo expuesta en la tienda de autor Isadora Art Decó; Dina Bukva, presente en el espacio creativo Vavava Haus; Enrico Della Torre, con un trabajo mostrado en la Galería Vilaseco; y Sofía Serrano, cuya obra pudo verse en el restaurante Miga.