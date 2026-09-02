Las Meninas de Canido cumplen 18 años como referente del arte urbano en Ferrol

Las Meninas de Canido cumplen este año 18 ediciones y alcanzan su mayoría de edad convertidas en uno de los grandes referentes del arte urbano en Ferrol. La nueva edición de esta iniciativa se celebrará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, con el barrio de Canido como escenario de una nueva transformación a través de la pintura y la cultura.

Durante el fin de semana, artistas, vecinos y visitantes volverán a encontrarse en las calles de Canido, convertido durante estos días en una gran galería de arte al aire libre. La propuesta nació hace 18 años a partir de la iniciativa de Eduardo Hermida de utilizar la figura de Las Meninas de Velázquez como punto de partida para llenar las fachadas del barrio de nuevas interpretaciones artísticas.

El proyecto ha ido creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una cita capaz de atraer a miles de personas a Canido y situar a Ferrol en el mapa internacional del arte urbano. Las pinturas realizadas en las fachadas han convertido al propio barrio en parte esencial de la experiencia y en uno de los principales atractivos culturales de la ciudad.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó durante la presentación el papel de Eduardo Hermida en la consolidación de esta iniciativa. "Hace 18 años Hermida tuvo una intuición valiente y singular y vio en la obra de Velázquez un símbolo capaz de dialogar con el arte contemporáneo, con la cultura popular y con la vida del barrio", señaló el alcalde.

La repercusión de las Meninas ha trascendido además las propias calles de Canido. El Ayuntamiento recordó como ejemplo el espectáculo de drones de las fiestas de verano de Ferrol, que incluyó una representación de la silueta de Las Meninas.

"Ver la silueta de las meninas fue una hermosa imagen pero también algo con un significado especial: un reconocimiento de toda la ciudad a un proyecto que trasciende las calles de Canido y que forma parte del imaginario colectivo", aseguró Rey Varela.

El alcalde animó finalmente a ferrolanos y visitantes a acercarse a Canido durante este fin de semana para disfrutar de la programación de esta edición. También reiteró el respaldo municipal a un proyecto que, según destacó, "apoyar las Meninas es apoyar la cultura y es apostar por una ciudad que sabe construir su futuro con imaginación, talento y ambición".