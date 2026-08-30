El festival de las Meninas de Canido, en Ferrol, llega a la mayoría de edad: “Las paredes se convierten en lienzos”

Se cumplen ya casi dos décadas desde que el barrio de Canido acogió el primer festival de las Meninas de Canido. La 18ª edición se celebrará los próximos días 4, 5 y 6 de septiembre y, como es habitual, se contará con un mercado creativo con numerosos puestos de marcas como Waves, Barro&co o Dávana, entre muchos otros. La gran novedad de este año llega con el I Torneo 3x3 de baloncesto, que reunirá a grandes figuras del deporte a nivel nacional e internacional, entre ellas Natalia Rodríguez, ex-jugadora del Baxi Ferrol.

Y, como siempre, el gran atractivo del festival son los artistas que utilizan “como lienzo” las paredes del barrio de Canido. Tal y como cuenta Eduardo Hermida, creador de las Meninas, este año habrá nuevas incorporaciones de distintas partes del mundo: Australia, Irán, Cabo Verde… Nombres como Uri Kthr o Hacko Crane renuevan así el cartel de este año.

Sin embargo, no pueden faltar las “piezas fundamentales” de las Meninas, sin las cuales Eduardo Hermida no concibe la celebración del festival, como pueden ser Rojo, Alex, Pastron#7 o Sfhir, que ya son “parte de la familia”. Además, Hermida anticipa “un homenaje muy especial” a una persona fallecida recientemente que significaba mucho para la cultura ferrolana.

Los orígenes del festival y su impacto

Echando la vista atrás, la idea de crear el festival surge en un contexto muy concreto. “Hace 18 años Canido y la propia ciudad no eran lo que son ahora. El barrio estaba bastante despoblado y la zona estaba muy castigada. Soy de Canido, he vivido aquí toda mi vida, y me daba mucha pena ver el estado de los edificios” explica Hermida. Fue así como el artista se decidió a pintar la primera menina: “Empecé a pintar las primeras casas abandonadas en torno a la mía, con mi amigo Jorge Cabezas. Un vecino al que no le gustaba lo que hacíamos bajó con un rodillo y tapó el mural. Entonces llamé a todos mis amigos artistas y los reuní en Canido el primer fin de semana de septiembre del año 2008”, narra Hermida.

Es innegable el impacto del festival en el barrio de Canido, especialmente en lo referido a su desarrollo urbano. Según relata su creador, “se ha creado una identidad, las paredes ahora son como lienzos. En 2008 el arte urbano estaba muy perseguido, y creo que el festival también contribuyó a dignificarlo en cierta medida. Hoy en día todas las ciudades cuentan con espacios para el grafiti, pero hace 18 años se pintaba en la clandestinidad”.

A título personal, las Meninas supusieron un antes y un después en la carrera profesional del artista: “Dentro del ambiente y el mundo del arte urbano el reconocimiento que tengo es debido al festival. Es una parte muy importante de mí, pero también me duele porque cada vez me quita más horas para pintar. Cada vez soy más gestor cultural que artista, pero también empatizo con ellos. Al final lo que hice fue crear un proyecto de identidad de barrio, y por aquí han pasado algunos de los mejores artistas del mundo”.

El Cartel de la Meninas de Canido 2026 Cedida

El futuro del festival

De forma inevitable, el paso de los años conlleva que la realización del festival se complique cada vez más. Como expresa Hermida, “siempre pienso que va a ser el último. Ya quedan menos paredes y yo me voy haciendo mayor, y cada vez me cuesta más organizarlo todo”.

Por otra parte, la evolución de las Meninas dificulta también su realización: “No tenemos muchos medios, el festival ha crecido mucho en los últimos 5 años y tenemos el mismo presupuesto que hace una década”, cuenta el fundador del festival. “Cualquier día llegará el final, y de la misma forma que empezó así sin pretender nada, acabará de una manera digna”, concluye Hermida.