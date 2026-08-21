Viñetas desde o Atlántico cierra su 29ª edición en A Coruña con más de 200.000 visitantes

Viñetas desde o Atlántico ha cerrado su 29ª edición con más de 200.000 visitantes entre las exposiciones, actividades y la Rúa BD durante su semana grande, celebrada del 10 al 16 de agosto en A Coruña. El festival, organizado por el Ayuntamiento de A Coruña, mantiene así su crecimiento tanto en número de visitantes como en espacios expositivos y colaboraciones con otras entidades.

La Rúa BD volvió a ser uno de los principales puntos de atracción del certamen, con más de 100.000 personas a lo largo de la semana. A esta cifra se suman las decenas de miles de visitantes que recorrieron las diferentes exposiciones y los alrededor de 90.000 que pasaron por la explanada de Palexco, donde se instaló el espacio dedicado a Gundam.

El espacio que concentró un mayor número de visitas fue el Kiosco Alfonso, aunque el resto de sedes expositivas también registraron una importante afluencia. Entre ellas destaca la Casa Museo Picasso, que incrementó sus visitas alrededor de un 12% coincidiendo con su incorporación al festival.

También tuvieron una buena acogida las otras dos casas museo que se sumaron este año al recorrido de Viñetas, la Casa Museo María Pita y la Casa Museo Casares Quiroga. Además, la exposición Viñetas da Eclipse, instalada en la Casa das Ciencias desde el pasado 4 de julio, acumula ya cerca de 17.000 visitantes, una cifra que el festival considera especialmente relevante por demostrar el interés de mantener parte de sus propuestas fuera de la semana central.

Una edición con más colaboradores

El festival también ha incrementado este año su vertiente profesional y colaborativa. Durante la semana grande participaron 200 profesionales acreditados procedentes de ámbitos como las librerías, el sector editorial, las bibliotecas y la divulgación.

El director de Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo, destacó precisamente el aumento de colaboraciones con diferentes entidades. Una de ellas fue la realizada con la Asociación Galega de Artesáns, que permitió a nueve artesanos crear piezas inspiradas en las novelas gráficas presentes en las exposiciones.

La programación, además, no ha terminado. El festival mantendrá diferentes propuestas durante septiembre, algunas de ellas en colaboración con entidades como Amigos de la Ópera o Amnistía Internacional.

Por su parte, el Viñetas Show, celebrado en el Teatro Colón, reunió a más de 1.000 personas en los diferentes espectáculos programados.

24 exposiciones y más de 70 autores

La edición de 2026 ha contado con la participación de más de 70 autores y autoras y un total de 24 exposiciones, que permanecerán abiertas al público hasta el próximo 27 de septiembre. Durante ese mes también se organizarán diferentes visitas guiadas.

La programación ha superado las 100 actividades, con propuestas que han incluido talleres, cine, teatro, charlas, clases magistrales, visitas guiadas, podcasts, espectáculos en directo, encuentros con autores, firmas y maratones de dibujo.

El festival ha mantenido sus principales secciones, como Viñetas Expo, Viñetas Mini, Viñetas Show, Viñetas Pro y Viñetas Inclusivas, y ha incorporado este año Viñetas Biblio, una nueva sección destinada a poner en valor el trabajo que desarrollan las Bibliotecas Municipales de A Coruña alrededor del cómic.

La Rúa BD contó con 38 casetas, entre ellas las de 20 editoriales procedentes de diferentes puntos de España, convirtiéndose un año más en uno de los grandes puntos de encuentro entre autores, editoriales, librerías y aficionados.

Los Simpson, memoria histórica y cómic palestino

Entre las exposiciones que han podido visitarse este año destacan las dos muestras instaladas en Palexco, dedicadas a Jacobo F. S. y a la colección de Raúl García. Esta última reúne material relacionado con Los Simpson, incluyendo merchandising, libros, dibujos originales y dedicatorias de Matt Groening. García trabajó en varios capítulos de la serie estadounidense y fue el primer animador español en trabajar para Disney.

El Kiosco Alfonso, por su parte, ha acogido exposiciones vinculadas a la memoria democrática y social, con trabajos como La virgen roja, Sally Heathcote: sufragista, Jiujitsufragistas, O eco dos días rotos, Paracuellos o Aquí donde estoy.

El recorrido expositivo se completó con muestras en espacios como la Casa Museo María Pita, Casa Museo Picasso, Casa da Cultura Salvador de Madariaga, Biblioteca de Estudos Locais, Fundación Luís Seoane y Casa Museo Casares Quiroga.

Entre las novedades de este año también destaca precisamente la incorporación de la Fundación Luís Seoane como sede, con la exposición Cómic palestino. Voces propias. Grito colectivo, y la llegada de la Casa Museo Casares Quiroga, que acoge La guerra civil, adaptación a la banda diseñada del trabajo del historiador británico Paul Preston realizada por José Pablo García.

Más de 600.000 visualizaciones en redes

El impacto del festival también se ha reflejado en sus canales digitales. La página web oficial registró más de 8.200 visitas durante la semana grande, mientras que las publicaciones en redes sociales superaron las 600.000 visualizaciones.

Otro de los reclamos de esta edición fue el ScanMeNow, que permitía a los visitantes obtener una imagen en 3D. Aunque solo estuvo disponible durante cinco días y durante unas 25 horas en total en la sala de Palexco, reunió a más de 1.800 personas.

Con estas cifras, Viñetas desde o Atlántico cierra su 29ª edición con el objetivo puesto ya en mantener durante las próximas semanas parte de su actividad. Las 24 exposiciones continuarán abiertas hasta el 27 de septiembre, prolongando así la presencia del festival en A Coruña más allá de su tradicional semana grande.