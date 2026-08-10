A Coruña da el pistoletazo de salida a Viñetas desde o Atlántico con más de 100 actividades

A Coruña inauguró este lunes por la mañana una nueva edición del festival de banda diseñada Viñetas desde o Atlántico, que aterriza con más de 100 actividades, 24 exposiciones y con los stands de la Rúa BD ya a pleno rendimiento. Todos ellos llenarán distintos espacios de la ciudad hasta el domingo 16 de agosto.

La alcaldesa, Inés Rey, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida al festival gráfico en el Kiosco Alfonso, junto a ella el director de Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo y la diputada de Cultura de la Diputación da Coruña, Natividad González. También estuvieron presentes otras autoridades de la ciudad y autores participantes en el festival.

Inés Rey puso el foco en la dimensión ciudadana de esta edición, que busca llevar la banda diseñada a distintos espacios y barrios y reforzar su conexión con la vida cotidiana. "Este año estamos ante un festival de toda la ciudad, que se extiende por los barrios, los equipamientos municipales, las plazas, bibliotecas, museos y asociaciones, allí donde la cultura se encuentra con la vida cotidiana de la ciudadanía", señaló la alcaldesa. Además, recordó que el cómic es en muchos casos el primer contacto de los niños con la literatura.

La regidora destacó también la importancia que la memoria histórica y social adquiere en la programación de este año. "La banda deseñada puede ser una herramienta para conservar la memoria, reivindicar los valores democráticos, contar historias silenciadas y promover una reflexión colectiva sobre nuestro pasado. La memoria no es un ejercicio de nostalgia, sino una responsabilidad", afirmó.

"Cuando el trabajo se hace bien, habla por sí mismo", señaló Manel Cráneo en su intervención. "Los temas que tenemos este año son importantes porque el mensaje principal de estas viñetas es que reflexionemos sobre la sociedad en la que vivimos y que esa reflexión nos lleve a cambiar el mundo. La banda diseñada es un medio maravilloso para transformar", añadió.

Por su parte, Natividad González recordó la importancia del festival para situar a A Coruña como referente de la banda diseñada en Galicia: "Viñetas desde o Atlántico lleva años formando parte de nuestra identidad cultural y del calendario cultural gallego. Se ha convertido en un punto de encuentro para autores y autoras, editoriales, profesionales y, sobre todo, lectores y lectoras".

"La banda deseñada tiene una enorme capacidad para contar quiénes somos, interpretar el mundo en el que vivimos y llegar a públicos muy diferentes y a las nuevas generaciones. Desde el Área de Cultura de la Diputación llevamos años apostando por este ámbito creativo, también a través de los Premios Castelao de Banda Deseñada", añadió.

Tras la presentación, las diferentes autoridades realizaron una visita a las exposiciones presentes en el Kiosco Alfonso, entre las que destacan 'Loita Sindical Feminista Europea', de Bryan Talbot y Mary M. Talbot, Lisa Lugrin y Clément Xavier, y 'Memoria Democrática y social de la España del siglo XX' , de Sebas Martín, Alberto Taracido, Carlos Giménez, María Castro Hernández y Tyto Alba y Pep Brocal.

Desde la semana pasada los superhéroes de los cómics se dejan ver por la ciudad, como viene siendo habitual de cara a la segunda semana de agosto: Astérix y Obélix, Spiderman, Batman, Mafalda, Superman, Carpanta o las últimas incorporaciones a la colección, Marcopola y Dragoneta, ya protagonizan las fotografías de los visitantes de las exposiciones. Además, en paralelo, las casetas de viñetas en los Jardines de Méndez Núñez.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la incorporación del eclipse solar del 12 de agosto dentro de la programación del festival. También amplía su oferta expositiva, con un mayor número de salas y contenidos repartidos por toda la ciudad. Entre las propuestas más destacadas figura una muestra realizada en colaboración con la Fundación Luis Seoane dedicada a autores y autoras palestinos

Más de 70 autores y autoras estarán en A Coruña hasta el 16 de agosto para participar en 24 exposiciones (que se prolongan hasta finales de septiembre) y en una amplia programación que incluye talleres, charlas, clases magistrales, pódcast, espectáculos en directo, visitas guiadas y actividades pensadas para toda la ciudadanía —desde pequeños hasta adultos— y para público especializado.

Viñetas desde o Atlántico mantiene en 2026 sus principales secciones que acompañan a los visitantes en su experiencia en el festival: Viñetas Expo; Viñetas Mini, con talleres diarios para público infantil, una proyección cinematográfica y una propuesta teatral; Viñetas Show, con un concierto ilustrado, dos proyecciones, una obra teatral y dos jornadas dedicadas a pódcast especializados de Galicia, Madrid y Cataluña; Viñetas Pro, con dos clases magistrales y una sesión de revisión de proyectos para autores/as; un encuentro y dos exposiciones para Viñetas Inclusivas; y la extensa programación de Rúa BD, que cuenta con 38 casetas entre las que figuran las de 18 editoriales procedentes de todo el Estado, presentando novedades y dinamizando este espacio vital del festival.

Pero, además, en 2026 se incorpora la nueva sección que pone en valor el trabajo de las Bibliotecas Municipales de A Coruña en torno al cómic, Viñetas Biblio.

Amplísima oferta expositiva

La edición se abrió de la mano de la colaboración de los Museos Científicos Coruñeses, con la exposición que adelantó el eclipse en A Coruña con las viñetas más artísticas en la muestra ‘Eclipse de Viñetas’, en la que diez autoras y autores locales —Xulia Pisón, Diego Burdío, Paula Esteban, Uxía Larrosa, Xulia Vicente, Jorge Peral, Marcos Calo, Luis Yang y Paula Mayor, con Jordi Bayarri como autor invitado— reinterpretan desde su mirada la historia científica y artística de los eclipses.

Desde julio está abierto uno de los recintos que más público recibe siempre en Viñetas; la sala municipal de exposiciones de Palexco es la sede de las muestras de Jacobo Fernández y de la colección de Raúl García. En la primera de ellas recorreremos el universo personal del creador de la isla remera más conocida del cómic en España. Esta muestra cuenta también con las dos nuevas figuras que se incorporaron a la colección del salón: Marcopola y Dragoneta.

Mientras, en la exposición ‘Un paseo por Springfield. Los Simpsons en la colección de Raúl García’, nos lleva de la mano por una muestra de merchandising y libros de los cómics de la famosa serie, con algunos dibujos originales y dedicatorias del propio Matt Groening. Raúl García trabajó en varios capítulos de la serie norteamericana y fue el primer animador español en trabajar para Disney.

El Kiosco Alfonso como escenario del cómic de memoria social

Justo al lado, en el epicentro del festival, el espacio expositivo del Kiosco Alfonso se llena con una amplia representación de obras de autores y autoras internacionales y estatales unidos por un nexo: la memoria democrática y social.

Así, los visitantes pueden disfrutar en la planta baja de la muestra centrada en la lucha sindical y feminista europea, con las obras ‘La virgen roja’ y ‘Sally Heathcote sufragista’, de Bryan Talbot y Mary M. Talbot, y ‘Jiujitsufragistas’, de Lisa Lugrin y Clément Xavier; y, en la primera planta, de la muestra ‘Memoria democrática y social en la España del siglo XX’, con las obras ‘O eco dos días rotos’, de Alberto Taracido; ‘Que el fin del mundo nos encuentre bailando’ y ‘La piel como única bandera’, de Sebas Martín; la ya histórica ‘Paracuellos’, de Carlos Giménez; ‘Aquí donde estoy’, de Tyto Alba y María Castro; y ‘Caridad del Río’, de Pep Brocal.

El programa expositivo se completa con las muestras de Miguel Robledo —autor del cartel de esta edición— en María Pita; ‘Humanos, a Roya é un río’, de los franceses Troubs y Baudoin, en la Casa Museo Picasso; los premios Castelao en la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga; ‘Ellas son fantásticas’, autoras gallegas de cómic de este género, en el mismo espacio; la exposición de ExpoFanzines de Autobán, en la Biblioteca de Estudios Locales; ‘Stons’, de Xulia Pisón, en la Casa Museo María Pita; una exposición bibliográfica en las Bibliotecas Municipales, ‘Trazos de memoria’; y la incorporación de la Fundación Luis Seoane como nueva sede del festival, con la exposición ‘Cómic palestino. Voces propias. Grito colectivo’.

Cabe destacar la incorporación de la Casa Museo Casares Quiroga como sede de muestras vinculadas a la memoria histórica que, en esta ocasión, alberga ‘La guerra civil’, de Paul Preston, una muestra que recoge el exitoso trabajo de adaptación al cómic de las obras del historiador británico realizado por el autor José Pablo García.

Además, el Viñetas Paralelas de 2026 cuenta con cinco sedes colaboradoras: el Circo de Artesáns, con una exposición de colectivos de cómic portugueses; el Bar 13, con Óscar Lojo; la Pulpeira de Melide, con una exposición ‘Pulpos de cómic’; la cervezoteca Malte, con ‘Amair’; y Tranvía, con una exposición de Fento Studio.

Más de 100 actividades para todos los públicos

Especialmente rica es en este Viñetas 2026 la extensa programación de actividades pensadas para todas las edades e intereses y que se distribuyen entre las distintas secciones del festival.

Más de 100 propuestas entre las que se cuentan talleres, cine, teatro, charlas, visitas guiadas, grabación de pódcast, espectáculos radiofónicos, un concierto ilustrado, encuentros con autores y autoras, firmas y maratones de dibujo.

Muchas de estas propuestas son parte central de la programación de Rúa BD, que se abrió hoy, con 38 stands que ocupan librerías, editoriales y entidades diversas, entre las que se cuenta el papel central de las Bibliotecas Municipales. Este espacio, ubicado delante del Kiosco Alfonso, será sin duda el epicentro de la actividad del festival durante esta semana.

Entre esta apretada agenda destacan la revisión de proyectos con la colaboración de editoriales, con convocatoria ya abierta a través de un formulario para cualquier dibujante interesado/a, y los pódcast que se grabarán durante la semana del festival con la colaboración de ‘Campamento Kripton’, ‘El diario de Kovacs’, ‘Freakland’ y ‘El Nicho'