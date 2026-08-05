A Coruña abre el concurso artístico del DATAfórum Justicia 2026 sobre tecnología y justicia

El congreso DATAfórum Justicia 2026, que tendrá lugar en A Coruña entre el 21 y el 23 de octubre, incorporará este año un concurso artístico con el objetivo de acercar al público el debate sobre la transformación digital de la Justicia a través de la creación. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre y las obras elegidas pasarán a formar parte de la exposición oficial del evento.

El certamen, denominado "Arte y Justicia en la era de los datos", está dirigido tanto a artistas con experiencia como a nuevos creadores y se divide en tres modalidades: juvenil, adultos y personas con discapacidad acreditada. La organización busca propuestas que ofrezcan una visión personal sobre el impacto de la tecnología, los datos y la innovación en el ámbito judicial.

Las personas interesadas deberán presentar sus trabajos a través de la página web del congreso. El procedimiento se realizará mediante dos formularios independientes: uno para remitir la obra sin identificar al autor y otro para facilitar los datos personales, un sistema con el que se pretende garantizar la imparcialidad durante la evaluación de las candidaturas.

Organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y la Universidad de A Coruña, y con el respaldo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el congreso volverá a reunir a representantes institucionales, especialistas del sector tecnológico, investigadores y profesionales del ámbito jurídico.

Tras superar los 1.500 asistentes en su anterior edición, DATAfórum Justicia ampliará este año su programación con conferencias, mesas redondas, talleres y actividades formativas centradas en los desafíos que plantea la digitalización de la Justicia. Entre los participantes previstos figuran el ministro Félix Bolaños, la alcaldesa Inés Rey y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, además de expertos del mundo académico y empresarial.