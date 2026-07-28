La CRMH denuncia que el Estado limita las visitas al Pazo de Meirás en Sada (A Coruña)

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha denunciado este martes que el Estado está incumpliendo de manera "sistemática e constante" el régimen de visitas en el Pazo de Meirás, tal y como establece la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.

La entidad ha presentado un escrito ante la consellería de Cultura instando a la Xunta a actuar para garantizar que no haya un acceso limitado del público al inmueble, recuperado recientemente tras una sentencia de marzo del Tribunal Supremo que confirmaba que la familia del dictador Francisco Franco debía devolver al Estado la propiedad.

A principios de mes, la misma CRMH denunciaba que la finca donde se encuentra el Pazo de Meirás sigue a nombre de los Franco.

En un comunicado, la Comisión recuerda que el Pazo es "un ben público a todos os efectos", así que se debe garantizar el acceso a las estancias interiores de la edificación, unos espacios que ya se podían visitar cuando los herederos del dictador eran propietarios del inmueble.

"Os Franco amosaban e permitían estas visitas interiores en cumprimento precisamente da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza", recuerdan desde la CRMH sobre unas acciones que tampoco estuvieron exentas de incumplimientos, también denunciados entonces por la organización. Entonces, la consellería de Cultura fue la encargada de abrir expedientes.

Por eso reiteran que el Pazo debería funcionar como un ben con acceso normalizado y amplio además de contar ya con actividades para el disfrute público.

"Desde a CRMH da Coruña reclamamos tamén – e máis unha vez – que se reformulen e convoquen as comisións de traballo previstas no protocolo que asinou no Pazo de Meirás no ano 2021 a iniciativa do goberno do Estado (e que non convocou desde ese ano), que nos permitan comezar nos diferentes traballos que quedan pendentes para desenvolver, e avanzar así na normalización democrática e converter Meirás nun espazo real de memoria", concluyen.