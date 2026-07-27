Esta es la programación completa de la Feria del Libro de A Coruña 2026

Del 1 al 10 de agosto los coruñeses disfrutarán de presentaciones, debates, recitales, mesas redondas y mucho más Te puede interesar: Galicia reducirá el número mínimo de alumnos que cursen una titulación en las universidades

Cuenta atrás para una de las citas más emblemáticas del verano en A Coruña. La Feria del Libro volverá a los Jardines de Méndez Núñez del 1 al 10 de agosto, convirtiendo el centro de la ciudad en el epicentro de la literatura gallega y universal.

Y es que, durante diez días, lectoras y lectores de todas las edades podrán disfrutar de un completo programa de actividades, presentaciones, firmas de libros, talleres y encuentros con autoras y autores de renombre.

Como viene siendo habitual, la feria abrirá sus puertas en horario de mañana (11:00 a 14:00 horas) y tarde (17:30 a 21:30 horas), ofreciendo un espacio de descubrimiento literario, reflexión cultural y fomento de la lectura.

Las casetas de librerías, editoriales e instituciones estarán acompañadas por una agenda viva y participativa, pensada para todos los públicos.

Sábado 1 de agosto

Carpa de actividades:

12:30 – Acto inaugural de la Feira do Libro da Coruña. Pregón a cargo de la ilustradora Bea Lema.

17:30 – Obradoiro de Pokémon para nenos e nenas: xogos de cartas, retos e sorpresas. Plazas limitadas.

18:00 – Entre a historia e a ficción: conversa arredor da novela histórica con Rodrigo Costoya y Carmen Blanco Sanjurjo. (Carpa 2).

19:00 – Presentación de Cunetas de Luís Pimentel, con Claudio R. Fer, Xurxo Martínez y Henrique Alvarellos.

19:00 – Roteiro A cidade que habitou María Pita con Rodrigo Costoya. (Carpa 2).

19:15 – La periodista Paola Feal conversa con María Oruña sobre La cámara de las maravillas. (Carpa 2).

20:00 – Brigitte Vasallo presenta La fosa abierta.

20:15 – ¿Alianza? Atlántica. Participan Rober Cagiao (Cadea de Favores), Pedro Feijoo (Onde nacen as bestas) y Luis García Rey (Chantaje). Modera la periodista Leticia Chas. (Carpa 2).

Casetas librerías:

11:30 – Erica Esmoris firma Erin e o lobo y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

12:00 –Francisco Narla firma Ultreia en la caseta de la librería Couceiro.

12:00 – Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Lume.

12:00 – Marta Aranda firma Cromosomax en la caseta de la librería Mar de Letras.

12:30 – Rena Ortega firma Civilizacións perdidas y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

12:30 – Silvia Tasende firma Pel Memoria en la caseta de la librería ULA Libraría Social.

13:00 – Jesús Regueira Facal firma Amistades entre dos mares en la caseta de la librería Arenas.

17:30 – Francisco Narla firma Ultreia, Suseia y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Ramón Romero firma Millennialismo ou sátira dunha xeración en la caseta de la librería Aenea.

17:30 – Carmen Blanco Sanjurjo firma Gorrións e falcóns en la caseta de la librería Galgo Azul.

17:30 – El Barroquista firma Otra historia de la música en la caseta de la librería Lume.

18:00– Paula Mayor firma Rosalía oculta en la caseta de la librería A Gata Tola.

18:00 – Laura M. Castro firma Cualquier destino menos contigo en la caseta de la librería Casa del Libro.

18:00 – Genma Gemola firma Oli, el saltamontes aventurero en la caseta de la librería Arenas.

18:00 – Lucía Cobo y Xulio Gutiérrez firman Elas en la caseta de la librería Galgo Azul.

18:00 – Reka Refojos firma Rula en la caseta de la librería Uróboros.

18:00 – Paula Merlán firma Busca a miña casa, Piolliños, O dedo no nariz y el resto de su obra en la caseta de la librería Mar de Letras.

18:30 – Ena Beisly firma Ni paraíso ni mierdas en la caseta de la librería Perseida.

19:00 – Carlos López Navaza firma ¿Hacemos huelga o seguimos negociando? en la caseta de la librería Arenas.

19:00 – David Pintor firma A Coruña, Caricaturas y frases inolvidables y O meu pai non sabe debuxar en la caseta de la librería Berbiriana.

19:00 – Lucía Cid firma Dinocarreras en la caseta de la librería Planeta Mozo.

19:00 – Pedro Feijoo firma Onde nacen as bestas en la caseta de la librería Lume.

19:00 – Val Eudoxía firma O libro dos anatemas en la caseta de la librería Pedreira.

19:30 – Francisco Narla firma Ultreia / Suseia en la caseta de la librería Casa del Libro.

19:30 – Paula Merlán firma Busca a túa casa y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul.

19:30 – Petra Bienvenido firma Codex Umbrarum en la caseta de la librería Uróboros.

19:30 – Lucía Cobo firma Elas, Continente animal y Osa en la caseta de la librería Mar de Letras.

20:00 – Hugo Chousa firma Las crónicas de Kimarel I e II en la caseta de la librería Arenas.

20:00 – Rodrigo Costoya firma Fillos de Gael en la caseta de la librería Lume.

Domingo 2 de agosto

Carpa de actividades:

12:30 – Contos, poemas e imaxes das Mariñas Ártabras. Conversa con Estíbaliz Espinosa, Olivia Rodríguez y Javier Gómez-Montero, con motivo de la publicación del libro Erzählungen, Gedichte und Bilder der Mariñas Ártabras.

17:30 – Teatro para familias. Pablísimo representa Contiario, un espectáculo de cuentos, fábulas, adivinanzas y canciones para todos los públicos.

19:00 – Conversas Follas Novas. Diálogo entre Carlos Negro, Premio al Libro Mejor Editado, y Tamara Andrés sobre los hilos de memoria que teje la literatura.

19:15 – Presentación de Usted debería saber. La historia secuestrada de la monarquía, 90 años con Franco, de Manuel Monge, acompañado por Iria Taibo, diputada en el Parlamento de Galicia por el BNG. (Carpa 2).

20:00 – Iria Collazo presenta A muller de mentira (Premio García Barros 2026), acompañada por Tamara Andrés, responsable de Edicións de Galaxia.

20:15 – Sica Romero conversa con Cecilia F. Santomé sobre Boundaries Road, obra ganadora del Premio Blanco Amor de Novela. (Carpa 2).

Casetas librerías:

11:00 – Alfonso Barreiro "Fon" firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainas en la caseta de la librería A Gata Tola.

11:30 – Jacobo Feijoo y Martín Rodríguez firman Los Piratasaurios y el resto de sus obras en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

12:00 – Francisco Narla firma Suseia en la caseta de la librería Perseida.

12:00 – Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Galgo Azul.

12:00 – David Gago firma La morgue flotante en la caseta de la librería Uróboros.

12:00 – Carlos Barros firma Marciano Sonoro en la caseta de la librería Lume.

12:30 – Lucía Belarte y David Lorenzo firman A Panadería en la caseta de la librería Mal Hablada.

12:30 – Francisco Narla firma Ultreia / Suseia en la caseta de la librería Arenas.

12:30 – Diego Bará firma Virxinia e Castelao y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

13:00 – Fernando Méndez firma La clave de Mozart en la caseta de la librería Agrasar.

13:00 – Alberto Avendaño firma Lovers en la caseta de la librería Planeta Mozo.

13:00 – Jacobo Feijoo firma Los Piratasaurios en la caseta de la librería Mar de Letras.

17:30 – Alfonso Barreiro "Fon" firma Troglo&Dita, Cósmico, Gazafellos y Banainas en la caseta de la librería A Gata Tola.

17:30 – Francisco Narla firma Ultreia / Suseia en la caseta de la librería Agrasar.

17:30 – Olga Osorio firma Extraña en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Ana Viéitez firma Pacto de silencio en la caseta de la librería Lume.

18:00 – Eva Rioboó firma Doncella de hierro en la caseta de la librería Perseida.

18:00 – Rober Cagiao firma Cadea de favores en la caseta de la librería Couceiro.

18:00 – Eduardo Caamaño firma Barcos con historia y Coches con historia en la caseta de la librería Arenas.

18:00 – Pablo Vila firma El reino olvidado en la caseta de la librería Uróboros.

18:00 – Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Mar de Letras.

18:30 – Juan Galán firma Rotspanier en la caseta de la librería Ler Pobra do Caramiñal.

18:30 – Xavier Queipo firma Tamarindo en la caseta de la librería Planeta Mozo.

18:30 – Sibila Freijo firma Ponme otro vino, que aún te veo feo en la caseta de la librería Hoboken.

19:00 – Arturo Abad firma A Coruña y la Batalla de Flandes, 1688-1697 en la caseta de la librería Arenas.

19:30 – Arantza Portabales firma Asesinato en el molino del cura y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

19:30 – Mav Alonso firma Azul y menta en la caseta de la librería Uróboros.

19:30 – Marta Villar firma Detective Ferruchi y O misterio dos gatos rosas en la caseta de la librería Lume.

19:30 – Francisco X. Fernández Naval firma Val tan doce e sombrío y Os contos da avoa Pepa en la caseta de la editorial Kalandraka.

19:30 – Beatriz Cabaleiro firma A liberdade que me habita en la caseta de la librería Planeta Mozo.

19:30 – Francisco Narla firma Ultreia / Suseia y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira.

20:45 – Iria Collazo firma A muller de mentira en la caseta de la librería Lume.

Lunes 3 de agosto

Carpa de actividades:

17:30 – Presentación y actividad alrededor de Cambia o mundo... cambias ti, de Estefanía Padullés.

18:15 – Presentación de Conciencia dunha tradición. A olería de Mondoñedo, Bonxe, Samos e Gundivós. Participan Luis Hixinio Flores, Óscar Lantes-Suárez, M.ª Pilar Prieto, Manuel Fernández "Lolo", Orlando Viveiro e Iria Castro, diputada delegada de Cultura, Patrimonio Histórico-Artístico y Normalización Lingüística. (Carpa 2).

19:00 – Manuel Fernández Blanco presenta O amor, o odio e a ignorancia. Conversa con Carlos Callón. Los autores estarán acompañados por la periodista Fernanda Tabarés.

19:15 – Dós e supervivencias na escrita. Conversación entre Miguel Calvo e Irene Lourido, autores de As esquinas y O lado nobre. Modera Fran Alonso. (Carpa 2).

20:00 – Bingo literario con Lucía Aldao. El bingo de toda la vida, pero con los libros y la literatura como protagonistas. Actividad pensada para público familiar, con pruebas entre partidas.

20:15 – La historia de una novela que todavía no existe. Yolanda Castaño conversa con el autor panameño Benjamín Cedeño. (Carpa 2).

Casetas de librerías:

12:00 – Jose Ángel Varela firma Encontrarás perros en la memoria en la caseta de la librería Lume.

12:30 – Antonio Fraga y Santy Gutiérrez firman Criaturiña y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

13:00 – Ismael Martínez firma Outrun 2080, La fuga de los condenados y La sociedad de las drogas blandas en la caseta de la librería Arenas.

17:30 – Hateya Vallejo firma Mujer volcán en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Miguel Calvo firma As esquinas en la caseta de la librería Galgo Azul.

17:30 – Paloma Anca firma Las reflexiones de Palo en la caseta de la librería Lume.

18:00 – Luna Piñón firma Haz caso de las señales en la caseta de la librería Perseida.

18:00 – Pablo J. Rañales firma Espigas queimadas en la caseta de la librería Casa del Libro.

18:00 – Carlos Barros firma Estatuas en la nieve en la caseta de la librería Couceiro.

18:00 – Tito Pérez firma Rumbo fendido en la caseta de la librería ULA Libraría Social.

18:00 – Borja "El Primo Ramón" firma Ganapán y Garabato en la caseta de la librería Mar de Letras.

18:30 – Gabriela Rodríguez Sayar firma Llamas del destino en la caseta de la librería Santos Ochoa.

18:30 – Yolanda Castaño firma A falsa autónoma en la caseta de la librería Lume.

19:00 – Estefanía Padullés y Reyes Pérez Rubio firman Mortadela Sándwich: Prohibido usar la magia en la caseta de la librería Agrasar.

19:00 – María Dolores López-Menéndez firma Ardentía 1854 y Ardentía 1890 en la caseta de la librería Arenas.

19:00 – Alberto Lema firma Río grande en la caseta de la librería Hoboken.

19:00 – Ramiro Torres firma Hipnose Encarnada en la caseta de la librería Pedreira.

19:00 – Pilar Pallarés firma Contra humana parte en la caseta de la librería Berbiriana.

19:30 – María Nieto firma Hogar en la caseta de la librería Lume.

19:30 – Celeste Bena de Rette firma El Retiro en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

20:30 – Francisco Martín Ossorio firma A Coruña 1936: el año que nació el silencio en la caseta de la librería Arenas.

Martes 4 de agosto

Carpa de actividades:

17:30 – Teatro para familias. Pablísimo representa Paroleiro. Un espectáculo de cuentos clásicos y contemporáneos que muestra la riqueza de la literatura infantil y de la tradición oral.

18:15 – Sonia María García García presenta Toca. El yugo de Roma, acompañada por Carlos López Mouriz. (Carpa 2).

19:00 – Sesión sonora: presentación de A novela do Bravú, de Xurxo Souto.

19:15 – María Canosa y Beatriz Maceda conversan sobre Dipnoi y Begoña ou o pracer da amizade. (Carpa 2).

20:00 – Escena do crime: a novela negra hoxe. Participan Pedro Martí (La mala hija), Pedro Feijoo (Onde nacen as bestas) y Arantza Portabales (Asasinato no muiño do cura). Modera María Nieto.

20:15 – Yolanda Castaño conversa con Corina Oproae sobre el poemario Como enterrar a tu padre en un poema, Premio TTL de Poesía. (Carpa 2).

Casetas de librerías:

12:00 – Ismael Martínez firma La sociedad de las drogas blandas en la caseta de la librería Mar de Letras.

12:30 – Ana Vila González firma Laguna. Parte 1 en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

13:00 – María Nieto firma O corpo en loita en la caseta de la librería Casa del Libro.

13:00 – Irene Manteiga firma Hasta que amanezca y La perrita que no podía dormir en la caseta de la librería Arenas.

17:30 – Miguel Biurrum firma Polvo de estrellas y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Pablo J. Rañales firma Espigas queimadas en la caseta de la librería Lume.

18:00 – Beatriz Maceda firma Begoña ou o pracer da amizade y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul.

18:00 – Silvia Pato firma Se busca editorial en la caseta de la librería Uróboros.

18:30 – Óscar Reboiras firma El caso Salgueiro en la caseta de la librería Casa del Libro.

18:30 – José de la Gándara firma Cifra y sal en la caseta de la editorial Ediciones del Viento.

19:00 – Manuel Rajal firma Fado, Cuplé e Zarzuela en la caseta de la librería Arenas.

19:00 – Robert Pier firma Mi maestro lado izquierdo en la caseta de la librería Arenas.

19:00 – Julia Varela firma Todo por hacer en la caseta de la librería Lume.

19:00 – Karlos Ramos firma El buscador de metales en la caseta de la librería Hoboken.

19:00 – Gabriela González firma Casi adultos en la caseta de la librería Planeta Mozo.

19:00 – Irene Álvarez firma los libros de la editorial Tutifruti en la caseta de la librería Berbiriana.

19:30 – Blanca Riestra firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul.

20:00 – Jordi Cicely firma El verano que volvió Zherezade en la caseta de la librería Arenas.

20:30 – Nieves García Centeno firma Arsínoe: La reina de Alejandría en la caseta de la librería Arenas.

20:45 – Arantza Portabales firma Asasinato no muiño do cura en la caseta de la librería Lume.

Miércoles 5 de agosto

Carpa de actividades:

17:30 – Cris de Caldas presenta el espectáculo A bibliotecaria estrafalaria. Cuentos, humor, música y un toque de magia para toda la familia.

18:15 – Presentación del libro homenaje a Begoña Caamaño, De Esmelle a Ítaca. A pegada de Begoña Caamaño na reescritura mítica feminista. Participan las autoras María Besteiros y Emma Pedreira, acompañadas por Cristina Naya Riveiro, vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deportes, e Inma Doval Porto, directora del Servicio de Publicaciones de la UDC. (Carpa 2).

19:00 – La escritora María Nieto conversa con Abril Camino sobre Mulleres que viven xuntas, ganadora del Premio Xerais 2025.

19:15 – As tumbas ao clareo. Novos códigos narrativos para nomear as violencias. Conversación con Alba Guzmán, Alba Tomé y Valeria G. Caneda. Modera Branca Trigo. (Carpa 2).

19:30 – Ruta literaria Os contos da cidade-barco, inspirada en los libros Contos da Coruña y O retorno dos homes mariños, de la mano de Xurxo Souto. Plazas limitadas. (Carpa 2).

20:00 – Crímenes riquiños: conversación sobre la novela negra gallega. Participan Ana Viéitez, Marta Villar, Óscar Guzmán y Óscar Reboiras. Modera María Nieto.

20:15 – Entre a investigación e a memoria: Javier Pintor conversa con Lorenzo Silva sobre Con nadie. (Carpa 2).

Casetas de librerías:

11:00 – Pedro Naveira firma En galego, en curto, en Galicia en la caseta de la librería Perseida.

12:00 – Juan Galán firma Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés en la caseta de la librería Couceiro.

12:00 – María Canosa firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul.

12:00 – Alba López Paredes firma Nandinor y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros.

12:00 – Micaela Barbeito firma Salseando sentimientos en la caseta de la librería Lume.

13:00 – Jorge Blanco Cortés firma La ciudad vieja, alma coruñesa en la caseta de la librería Arenas.

17:30 – Laura Suárez firma A raiña cadáver en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Óscar Reboiras firma El caso Salgueiro en la caseta de la librería Lume.

17:30 – Valeria G. Caneda firma Goma de borrar en la caseta de la librería Galgo Azul.

18:00 – Xenia Pigem Gamero firma Fu y el mundo detrás del cristal en la caseta de la librería Perseida.

18:00 – Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Casa del Libro.

18:00 – Cristina Carou firma Mi espíritu y tu voz en la caseta de la librería ULA Libraría Social.

18:30 – Carmen Blanco Sanjurjo firma Gorrións e falcóns en la caseta de la editorial Ediciones del Viento.

18:30 – Dorian firma A cualquier otra parte en la caseta de la librería Lume.

18:30 – Isabel Barreto firma Las bárbaras en la caseta de la librería Mar de Letras.

19:00 – Ana Julia Martínez firma Las estrellas me llevan a ti en la caseta de la librería Arenas.

19:00 – Reyes Pérez Rubio firma Mortadela Sándwich. Prohibido usar la magia en la caseta de la librería Hoboken.

19:00 – Millán Fernández López firma Unha historia mínima do Partido Socialista Galego en la caseta de la librería Aenea.

19:00 – Nuria Díaz firma Agatha Christie en la caseta de la librería Planeta Mozo.

19:00 – Jesús Vasconcellos firma La falsa gurú en la caseta de la librería Pedreira.

19:30 – Paloma Anca firma Las reflexiones de Palo en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

19:30 – Juan Galán firma Rotspanier en la caseta de la librería Galgo Azul.

19:30 – Antón Reixa firma Cicatriz en la caseta de la librería Lume.

19:30 – Francisco X. Fernández Naval firma Val tan doce e sombrío y Os contos da avoa Pepa en la caseta de la editorial Kalandraka.

20:00 – Valentín Carrera firma El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado en la caseta de la librería Arenas.

20:00 – Jorge Blanco Cortés firma La ciudad vieja, alma coruñesa en la caseta de la librería Arenas.

20:30 – Alba Guzmán firma A vinganza de Paquiño Jackson en la caseta de la librería Lume.

Jueves 6 de agosto

Carpa de actividades:

17:30 – Teatro para familias. Pedras de Cartón representa la obra Alicia, un espectáculo pensado para disfrutar en familia que invita a reír, sorprenderse y dejar volar la imaginación.

18:15 – El braille en nuestra vida. Taller de iniciación a la escritura braille impartido por Corina Alfonso, promotora de Braille de la ONCE. (Carpa 2).

19:00 – O peso da memoria social e privada. Fran Alonso y Olaia Sendón conversan sobre Cáncara y A Casa Grande.

19:15 – José Ignacio Carnero presenta Os fabuladores, acompañado por la escritora Alba Carballal. (Carpa 2).

20:00 – Jorge Juan, marino, científico y espía. Con la participación de los autores Alberto Fortes y José de la Gándara, y del editor Eduardo Riestra.

20:15 – Que nome ten a túa identidade? Como te chamaban antes de saber quen eras? Lucía Aldao y Samuel Merino presentan Os nomes íntimos, una propuesta que une poesía escénica y música para abrazar la autenticidad. (Carpa 2).

Casetas de librerías:

11:00 – Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola.

11:00 – Eduardo Baamonde firma la colección Cadernos de Viaxes en la caseta de la librería Uróboros.

12:00 – Samuel Merino firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul.

12:00 – L.R. Eyo firma El linaje del Cormorán en la caseta de la librería Lume.

12:30 – Silvia Fernández firma O mar que me levou en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

13:00 – Valeria Palombini firma Cenizas al viento y Condenados en la caseta de la librería Arenas.

17:30 – Zara Mist firma Cuando florezcan los almendros en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Anai Rodríguez firma Guía dos seres fantásticos que viven en Galicia sen que talvez o saibas en la caseta de la librería Galgo Azul.

18:00 – Eduardo Baamonde firma la colección Cadernos de Viaxes en la caseta de la editorial Libros Lar.

18:00 – Alejandro Otero Jamardo firma El cabujón rojo en la caseta de la librería Perseida.

18:00 – Ana Julia Martínez firma Las estrellas me llevan a ti en la caseta de la librería Couceiro.

18:00 – Fran Alonso firma Cáncara en la caseta de la librería Planeta Mozo.

18:30 – Alberto Fortes firma La última carrera del glorioso en la caseta de la editorial Ediciones del Viento.

18:30 – Xaime Fandiño firma Contubernio Picachu en la caseta de la librería Lume.

18:30 – Raquel Senra firma Escola de Monstros en la caseta de la librería A Gata Tola.

18:30 – Silvia Salgado firma Antes del lunes en la caseta de la librería Mar de Letras.

19:00 – María Teresa Fandiño firma Poemario: Mi mundo cervantino en la caseta de la librería Santos Ochoa.

19:00 – Lisina Coney firma Ilusiones frágiles en la caseta de la librería Agrasar.

19:00 – Miquel Fornera firma Cadenas de hierro y barro en la caseta de la librería Arenas.

19:00 – Brais Lamela firma A lingua extranxeira y Ninguén queda en la caseta de la librería Berbiriana.

19:00 – Camilo José Cela Conde firma Cela, piel adentro en la caseta de la librería Hoboken.

19:00 – Rubén Pedreira firma Zona de habitabilidad en la caseta de la librería Planeta Mozo.

19:00 – Rosario Baleirón (traductora) firma Invisible y Redes en la caseta de la librería Pedreira.

19:30 – Suso Lista firma Travesía en la caseta de la librería Perseida.

19:30 – Xosé Manuel Varela, Icía Varela y Nerea Gómez firman Begoña Caamaño en la caseta de la librería Perseida.

19:30 – Lydia Chas firma Sin efecto retroactivo y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

19:30 – Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería ULA Libraría Social.

19:30 – Teresa Ferreiro firma Dos personas en la caseta de la librería Komic.

19:30 – Antía Amarante firma Vostede está aquí en la caseta de la librería Galgo Azul.

19:30 – Zara Mist firma Cuando florezcan los almendros y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros.

19:30 – Xosé Cobas firma Soño dunha sombra, O pintor cego y Azucre en la caseta de la librería Lume.

19:30 – Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola.

20:00 – Joaquín Rivera Chamorro firma La guerra civil que vino de África en la caseta de la librería Arenas.

20:00 – Senén Barro firma Poden pensar as máquinas? en la caseta de Alvarellos Editora.

20:00 – Mónica Prego firma El arte de la empanada gallega y A carón do lume en la caseta de la librería Arenas.

20:00 – Antonio Tizón firma Madriña y Coplas analfabetas en la caseta de la librería Pedreira.

20:00 – Moncho Núñez Centella firma Eclipses: Historia y ciencia de la ocultación extemporánea del sol en la caseta de la librería Arenas.

20:30 – Raquel Senra (traductora) firma A miña vida nas estradas en la caseta de la librería ULA Libraría Social.

Viernes 7 de agosto

Carpa de actividades:

17:30 – Concierto musical Brinca Vai con Paco Nogueiras.

18:15 – Un romance para cada escenario: ambientaciones en la novela romántica. Participan Lisina Coney, Zara Mist, Lydia Chas y Vicky Andrade. Modera María Nieto. (Carpa 2).

19:00 – La ciencia ficción y la fantasía en Galicia. Participan Alba Rozas (editora de Boadicea y escritora), Estíbaliz Espinosa (escritora, traductora e ilustradora), Irene Lema (traductora e ilustradora) y Xavier Queipo (escritor y editor en RioLagares).

19:15 – A cor da corda, con Estudo Cotobelo Tecedoras y Branca Trigo. (Carpa 2).

20:00 – Presentación de Voz de xiz, voz de fío, con la autora Andrea Maceiras, el ilustrador Antonio Seijas y la editora Laura Rodríguez Herrera.

20:15 – Arturo Lezcano presenta O país invisible en una conversación con la escritora Alba Carballal. (Carpa 2).

Casetas de librerías:

11:00 – Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola.

11:30 – Mayte Corbillón "Pluma de Tojo" firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

12:00 – Miguel Fornera firma Cadenas de hierro y barro en la caseta de la librería Galgo Azul.

12:00 – Silvia de Pablos firma El aquelarre de Sálvora en la caseta de la librería Uróboros.

12:00 – Ana Julia Martínez firma Las estrellas me llevan a ti en la caseta de la librería Lume.

12:00 – Estela Gómez Gómez firma Todo es verdad porque nadie mira en la caseta de la editorial Plasson & Bartleboom / Libros del KO.

12:00 – Ulises Bértolo firma La dama del norte en la caseta de la librería Hoboken.

12:30 – Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

13:00 – Elvira Gutiérrez firma Tú al cielo y yo a los infiernos en la caseta de la librería Arenas.

17:30 – Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola.

17:30 – Carmen V. Valiña firma As tolas que non o eran en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Nuria Díaz firma Agatha Christie: tras la pista de la reina del crimen en la caseta de la librería Galgo Azul.

17:30 – Silvia Fernández firma O mar que me levou en la caseta de la librería Lume.

18:00 – Manuel Viso firma Supersanos en la caseta de la librería Casa del Libro.

18:00 – Paulo García Conde firma La ventana sin rejas en la caseta de la librería Planeta Mozo.

18:00 – Xabier Queipo firma 66 y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira.

18:00 – Reyes Pérez Rubio firma Mortadela Sándwich en la caseta de la librería Mar de Letras.

18:00 – Isaac Predouzo firma David y Claudia en la caseta de la editorial Plasson & Bartleboom / Libros del KO.

18:30 – Vanessa J. Pierce firma Nuestro nombre es alma en la caseta de la librería Santos Ochoa.

18:30 – Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Lume.

18:30 – José de la Gándara firma Cifra y sal en la caseta de la editorial Ediciones del Viento.

18:30 – Paco Nogueiras firma Son animal, Radio Bulebule, Extra! y Brinca vai! en la caseta de Secretaría

18:30 – Sabela Senn firma La décima musa en la caseta de la librería Uróboros.

19:00 – José Manuel Fernández Caamaño firma Historia de A Coruña contada para escépticos en la caseta de la librería Arenas.

19:00 – Quinito Mourelle firma Una novela para Victoria y el resto de su obra en la caseta de la librería Xiada.

19:00 – Arturo Lezcano firma O país invisible / El país invisible en la caseta de la librería Berbiriana.

19:00 – Samuel Merino firma Manual de camuflaxe en la caseta de la librería Hoboken.

19:00 – Luis Celeiro Álvarez firma Andares en la caseta de la editorial Libros Lar.

19:00 – Raquel Senra firma Terra delas en la caseta de la librería Aenea.

19:00 – Paco López Barxa firma Ramón Otero Pedrayo. Arredor de sí, 50 anos despois y Ramón e o pinsapo máxico en la caseta de la librería Pedreira.

19:30 – Lydia Chas firma Sin efecto retroactivo en la caseta de la librería Perseida.

19:30 – Zara Mist firma Cuando brille la escarcha en la caseta de la librería Perseida.

19:30 – Carmen Alcañiz firma Morte en Kingston Road en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

19:30 – Laura Núñez firma Te echo de menos. Ven y hazme poesía en la caseta de la librería Galgo Azul.

19:30 – Inés Vázquez firma Severina en la caseta de la librería Komic.

19:30 – Paula Merlán firma Busca a miña casa y el resto de su obra en la caseta de la librería Lume.

20:00 – Fernando Hernández González firma Conmigo muere tu secreto en la caseta de la librería Arenas.

20:00 – Ramiro Torres firma Hipnose encarnada en la caseta de la librería ULA Libraría Social.

20:30 – Marc Guscin firma La piedra del destino en la caseta de la librería Arenas.

20:30 – Abril Camino firma Mulleres que viven xuntas en la caseta de la librería Lume

Sábado 8 de agosto

Carpa de actividades:

12:30 – Diálogo a Versos, con Diana Varela, Alberto Lema y Silvia Tasende.

17:30 – Taller de iniciación al cómic y cuentacuentos de la serie Miñoca con Ramón D. Veiga.

18:15 – Arredor de Otero Pedrayo, 50 anos despois. Presentación de los libros Ramón e o pinsapo máxico y Otero Pedrayo arredor de si, de Paco López-Barxas. Participan Siro López y Olivia Rodríguez. (Carpa 2).

19:00 – Homenaje a Syra Alonso. Presentación de Memorias (1937-1945) y lectura colectiva. Presenta Henrique Alvarellos, director de Alvarellos Editora.

19:15 – Entre a realidade e a ficción. Carolina Sarmiento y Manuel Esteban conversan sobre Las fronteras. (Carpa 2).

20:00 – Antón Riveiro Coello presenta Os abandonos. Estará acompañado por el escritor e historiador Carlos Pereira.

20:15 – Aínda ben que nos queda a distopía: conversación entre Antía Yáñez (Be Water 2) y Manuel Esteban (Trickstar). (Carpa 2).

Casetas de librerías:

11:00 – Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola.

11:30 – Susana Peix firma su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

12:00 – María Reimóndez firma A casa do amo y el resto de su obra en la caseta de la librería Cartabón.

12:00 – Lucía Lago firma El faro de la sirena en la caseta de la librería Casa del Libro.

12:00 – Ramón D. Veiga firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul.

12:00 – Ana Meilán firma Los Pérez y Un hada con cola de ratón en la caseta de la librería Lume.

12:00 – Eva Veiga firma O que se volve raíz en la caseta de la librería Hoboken.

12:00 – Julia Caso firma Las sombras del silencio en la caseta de la librería Perseida.

12:00 – Alba Formoso firma Entre incienso y recuerdos en la caseta de la librería Mar de Letras.

12:00 – Sibila Freijo firma Ponme otro vino, que aún te veo feo en la caseta de la librería Couceiro.

13:00 – Alba Formoso firma Entre incienso y recuerdos en la caseta de la librería Casa del Libro.

13:00 – Genma Gemola firma Oli, el saltamontes aventurero en la caseta de la librería Arenas.

17:30 – Silvia de Pablos firma El aquelarre de Sálvora en la caseta de la librería Perseida.

17:30 – Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola.

17:30 – Alba Tomé firma As humidades en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Samuel Ferro firma Abismo bajo las luces en la caseta de la librería Uróboros.

17:30 – Ana Varela firma Runrún en la caseta de la librería Lume.

17:30 – Abraham Pérez firma Praia artificial y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul.

18:00 – Eduardo Caamaño firma Barcos con historia y Coches con historia en la caseta de la librería Arenas.

18:00 – María Solar firma As Malas Ideas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira.

18:30 – Carmen Blanco Sanjurjo firma Gorrións e falcóns en la caseta de la editorial Ediciones del Viento.

18:30 – Adelaida Pittaluga y Ana Miranda firman O vampiro Ramiero y A galiña galiñola en la caseta de la librería Arenas.

18:45 – Manuel Esteban firma A lei do mar y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

19:00 – Reyes Pérez Rubio firma Mortadela Sándwich en la caseta de la librería Agrasar.

19:00 – Francisca García Jáñez firma Kumo no Nagare. El fluir de las nubes y el resto de su obra en la caseta de la librería Xiada.

19:00 – Ledicia Costas firma Pel de cordeiro, Feriópolis y el resto de su obra en la caseta de la librería Berbiriana.

19:00 – Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Hoboken.

19:00 – Victoria Pinal firma Tiña eu razón en la caseta de la librería Planeta Mozo.

19:00 – Óscar Villán firma la colección Do berce á lúa, O coelliño branco, A cebra Camila y el resto de su obra en la caseta de la librería Santos Ochoa.

19:00 – José João R. Rodrigues firma Tourist, go home? en la caseta de la librería Aenea.

19:00 – Carlos Lixó firma Rastros en la caseta de la librería Galgo Azul.

19:30 – Moncho Borrajo firma A lúa din que non chora en la caseta de la librería Arenas.

19:30 – José Vázquez firma Poematizar y NU+63 en la caseta de la librería ULA Libraría Social.

19:30 – Pluma de Tojo firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Uróboros.

19:30 – Samuel Ferro firma Queimada das ánimas y el resto de su obra en la caseta de la librería Pedreira.

19:30 – Lidia Merenciano firma Los anatomistas en la caseta de la librería Lume.

20:30 – Mercedes Soneira firma Ondinas y misterios en la caseta de la librería Arenas.

Domingo 9 de agosto

Carpa de actividades:

11:00 – Presentación del proyecto ecofeminista de artivismo Libro para (A)Bordar a Paz, una obra colectiva realizada con páginas de tela bordadas a mano como símbolo de paz en tiempos de guerra. El colectivo Fiadeiro Lila Serán promoverá además un taller abierto en el que cualquier persona podrá participar para crear "tejido social", sin necesidad de saber bordar.

17:30 – Inventando Timbroles, una actividad alrededor de Timbrol e a pega con Leticia Barbadillo.

18:30 – Presentación de Hoxe toca Leiva?, con Manuel Rivas y Lois Pérez. (Carpa 2).

19:00 – El amor entra en juego: el fenómeno del sport romance, con Noelia Márquez, Zara Mist, Kelly Eirinne y Andrea López. Modera Xoana González.

19:15 – As cen mil vidas de O lapis do carpinteiro. Entrevista a Manuel Rivas con motivo del lanzamiento de la nueva edición de O lapis do carpinteiro. Presenta Ana G. Liste. (Carpa 2).

20:00 – Brais Lamela presenta A lingua estranxeira. Estará acompañado por el escritor Alberto Lema.

20:15 – Conversas Follas Novas: Nerea Pallares conversa con Olaia Sendón sobre Punto de araña, Premio Narrativa. (Carpa 2).

Casetas de librerías:

11:00 – Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola.

11:30 – Marta Martínez Novoa firma Familias que duelen (sin querer) y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

12:00 – Pedro Torrijos firma Catedral de escombros en la caseta de la librería Hoboken.

12:00 – Cecilia F. Santomé firma Boundaries Roads en la caseta de la librería Galgo Azul.

12:00 – Paula Mayor firma Rosalía oculta en la caseta de la librería Lume.

12:30 – A Gramola Gominola firma Parabéns para nós. 10 anos en directo en la caseta de la editorial Libros Lar.

12:30 – Montse Astray firma El nido de las gaviotas en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola.

17:30 – Elisa Vázquez de Gey firma El alma del tango en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

17:30 – Juan de Sola firma Entre los muros del olvido en la caseta de la librería Uróboros.

17:30 – Cati Calo firma La señora de Pedramorta en la caseta de la librería Lume.

17:30 – Pedro Mañas firma Anna Kadabra y Marcus Pocus en la caseta de la librería Galgo Azul.

18:00 – Estíbaliz Espinosa Río firma Curiosidade en la caseta de la librería Perseida.

18:00 – Jesús Nieto firma Que la fuerza te acompañe en la caseta de la librería Casa del Libro.

18:00 – Nerea Pallares firma Punto de araña en la caseta de la librería Couceiro.

18:30 – Mónica Montero firma Donde habitan los silencios en la caseta de la librería Mar de Letras.

19:00 – Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería Xiada.

19:00 – Silvia Bardelás firma Una conciencia nueva en la caseta de la librería Hoboken.

19:30 – Lois Pérez firma Hoxe toca Leiva? en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

19:30 – Miguel Sanz firma El renacer del Dépor desde el barro en la caseta de la librería Galgo Azul.

19:30 – Maica Gorgal firma Las tejedoras del mar en la caseta de la librería Lume.

20:00 – Paula Núñez firma Te echo de menos, ven y hazme poesía en la caseta de la librería Mar de Letras.

20:00 – José María Paz Gago firma Guía de A Coruña de Emilia Pardo Bazán y La máquina de la eternidad en la caseta de la librería Arenas.

20:00 – Manuel Rivas firma Tras do ceo y el resto de su obra en la caseta de la librería Berbiriana.

20:30 – Elisa Vázquez de Gey firma El alma del tango y Una casa en amargura en la caseta de la librería Arenas.

Lunes 10 de agosto

Carpa de actividades:

17:30 – Ler para crer. Espectáculo de ilusionismo de Joshua Kenneth que anima a descubrir la magia de la lectura entre los más pequeños mediante el arte de lo imposible, con la participación del público familiar.

18:15 – Copresentación de Especies invasoras, de Branca Trigo, y Muda, de Helena Quintela. Presenta Ana Varela. (Carpa 2).

19:00 – Presentación del libro Pieśni / Cancións de Papusza. Participan Ana Garrido González (traductora de los poemas), Cristina Naya Riveiro, vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deportes, e Inma Doval Porto, directora del Servicio de Publicaciones de la UDC. La obra inaugura la colección Lieders, de feminismos del SPU de la UDC.

19:00 – Perpetuando a José Suárez. Conviértete en protagonista de una de sus icónicas imágenes. (Carpa 2).

19:15 – Presentación de Diario de Lugo, 1936. Participan Xoán Ramiro Cuba (autor), Iria Castro Fernández, diputada delegada de Cultura, Patrimonio Histórico-Artístico y Normalización Lingüística, y Brais García Fernández, jefe de la Sección de Publicaciones del Área de Cultura. (Carpa 2).

20:00 – Xosé Cermeño presenta Por que comemos?

20:15 – Unha backroom propia. Sesión de poesía con micrófono abierto dirigida por Branca Trigo. (Carpa 2).

Casetas de librerías: